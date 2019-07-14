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5 ilde soygun yapan kadın, plajda güneşlenirken yakalandı

İstanbul polisinin aylardır peşinde olduğu soyguncu kadın Fethiye'de tatile çıkmış. Plajda güneşlenirken yakalanan kadının 5 il polisi tarafından arandığı ortaya çıktı.

5 ilde soygun yapan kadın, plajda güneşlenirken yakalandı

İstanbul polisinin aylardır peşinde olduğu soyguncu kadın Fethiye'de tatile çıkmış. Plajda güneşlenirken yakalanan kadının 5 il polisi tarafından arandığı ortaya çıktı.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:49
5 ilde soygun yapan kadın, plajda güneşlenirken yakalandı

5 ilde soygun yapan kadın, plajda güneşlenirken yakalandı


Aralarında İstanbul, Rize, Samsun ve Amasya'nın da bulunduğu çok sayıda ilde evleri soyup tatile çıkan kadın plajda güneşlenirken yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ve beş farklı ilde hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın, plajda güneşlenirken polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.


Muğla’nın Fethiye ilçesinde ve beş farklı ilde hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın, plajda güneşlenirken polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki farklı evlere girip para ve değerli eşyaların çalınmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler hırsızlık olan evlere yaptıkları incelemelerde ve evlere yakın iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerinin ardından şüphelinin Nalan B. (33) olduğunu tespit etti. Polis ve jandarma ekiplerince Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız Plajı’nda güneşlenirken yakalanan Nalan B., Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Zanlı Nalan B.'nin yapılan sorgusunda İstanbul, Rize, Samsun ve Amasya illerinde de hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.    

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