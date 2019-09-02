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5 yaşındaki çocuğu öldürüp tandıra atmışlar

İzmir'de dövülerek öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cansız bedeni tandırda bulundu. Talihsiz çocuğun annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülürken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

5 yaşındaki çocuğu öldürüp tandıra atmışlar

İzmir'de dövülerek öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cansız bedeni tandırda bulundu. Talihsiz çocuğun annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülürken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:29
5 yaşındaki çocuğu öldürüp tandıra atmışlar

5 yaşındaki çocuğu öldürüp tandıra atmışlar


Henüz 5 yaşındaki oğlunu sevgilisinin döverek öldürmesine ses çıkarmayan kadının çelişkili ifadeleri kan donduran cinayetin aydınlatılmasını sağladı. Gözünün önünde oğlunun feci şekilde dövülerek öldürülmesine ses çıkarmayan anne M.D ile sevgilisi ve ona yardım eden kardeşi yakalandı.

İzmir'in Buca İlçesi'nde, İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden ayrıldığı öğrenilen M.D.'nin oğlu Eymen Sadık Durak’a (5) iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine araştırma başlattı. Buca ilçesinde belirlenen bir adrese gidildi. Adreste polis, Eymen'in ve annesi M.D.'nin bir süredir eve gelmedikleri bilgisini aldı.


ANNEDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil oldu. Araştırmada M.D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis operasyon yaptı ve anne M.D.'yi yakaladı. Küçük Eymen ise evde bulunamadı. Polislerin, Eymen'in nerede olduğu yönündeki sorusuna M.D., çelişkili ifadeler verdi.

"TANDIRIN İÇİNE KOYDUK"

Daha sonra ise M.D., oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan M.D. ilk ifadesinde, Eymen'in birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü söylediği, cansız bedenini de Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp kullanılmayan tandır içine koyduklarını itiraf ettiği belirtildi.

ELLERİ, AYAKLARI BAĞLANIP POŞETE KONMUŞ

Bunun üzerine M.D.'nin gösterdiği yerde arama yapan polisler, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki küçücük bedenini buldu. Cinayet şüphelisi S.E. ile olayda ağabeyine yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi E.E. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
IzmirBornovaCinayetKorkunç CinayetEymen
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