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5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tahliyesini istedi

Koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastanede babası tarafından boğularak öldürülen 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın katil zanlısı babadan akıllara durgunluk veren savunda.

12 Temmuz 2020 Pazar 13:06
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tahliyesini istedi

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tahliyesini istedi



Bursa'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım'ı koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan, eski Süper Lig futbolcusu Cevher Toktaş (33), hakkında soruşturma yürüten cumhuriyet savcısına avukatı aracılığıyla tahliye dilekçesi gönderdi. Oğlunun ölümünden 12 gün sonra itirafıyla kan donduran Toktaş, dilekçede, "Oğlumun ölümünden sonra psikolojim bozuldu. İfademi o psikolojim altında verdim. Oğlumu öldürmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Tahliye talebi, savcılık soruşturmasının sürdüğü ve Kasım'ın ölümüyle ilgili kesin rapor henüz belirlenemediği için reddedildi.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE TEDAVİYE ALINDI

Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda yer alan Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan ve son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü.

ÖLÜM RAPORUNDA 'NEFES YETERSİZLİĞ' YAZILDI

Doktor tarafından muayene edilen Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Oğlunun yanında refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, iddiaya göre, fenalaştığını görünce doktora haber verdi. Daha sonra yoğun bakıma alınan Kasım Toktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' yazılan Kasım, 24 Nisan'da Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

12 GÜN SONRA BABADAN KORKUNÇ İTİRAF

Kasım Toktaş'ın ölümünün üzerinden 12 gün geçtikten sonra Cevher Toktaş, polis merkezine giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu öne sürdü.

EMNİYETTE 'OĞLUMU SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEDİ

Cevher Toktaş, emniyette verdiği ifadesinde, "Olay günü oğlum Kasım çok öksürdüğünden Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdüm. Doktor, oğlumu muayene etti, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yatakta yatmakta olan oğlumun yüzüne yastık bastırdım sonra doktorlara seslendim. Onlar da gelip muayene ederek, yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra oğlumun ölüm haberi aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polis karakoluna gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi.

EMNİYETTEKİ İFADESİNİ MAHKEMEDE DE TEKRAR ETTİ

Cevher Toktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Toktaş, burada da emniyetteki ifadesini tekrar etti. Toktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, babasının öldürdüğünü söylediği Kasım'ın mezarının, cumhuriyet savcısının gözetiminde açılmasına karar verdi. Mezarı açıldıktan sonra Kasım'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kasım, daha sonra tekrar defnedildi.

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR BEKLENİYOR

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda küçük Kasım'ın bedeninden alınan numunelerin incelenmesi sonucu ölüm nedeni belirlenemedi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Kasım'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosya ve örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderilmesine ve rapor alınmasına karar verdi.

DİLEKÇEYLE TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Eski Süper Lig futbolcusu Cevher Toktaş, şimdi de hakkında soruşturma yürüten cumhuriyet savcısına avukatı aracılığıyla tahliye dilekçesi gönderdi. Toktaş, dilekçede "Oğlumun ölümünden sonra psikolojim bozuldu. İfademi o psikolojim altında verdim. Oğlumu öldürmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Tahliye talebi, savcılık soruşturmasının sürdüğü ve Kasım'ın ölümüyle ilgili kesin rapor henüz belirlenemediği için reddedildi.


 

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