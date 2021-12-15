50 ilde otomobil stokçularına operasyon
Gelen son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü araç fiyatlarındaki artışı etkilediği iddiasıyla otomobil stokçularına yönelik operasyon düzenlendi.
Otomobil stokçularına yönelik son dakika operasyon haberi geldi. Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle operasyon yapıldı.
51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Stokçulukla suçlanan ünlü markaları temsil eden bayilerin sektörde oldukça eski olduğunu belirten uzmanlar, operasyon öncesi piyasalarda yaşanan durgunluğun otomotiv en çok otomotiv sektörünü göz önüne getirdiği yorumunu yapıyor.