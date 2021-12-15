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50 ilde otomobil stokçularına operasyon

Piyasalardaki fiyat artışlarının ardından çok sayıda ilde stokçuluk ihbarı alan polis ekipleri yurt genelinde operasyon düzenledi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:18
50 ilde otomobil stokçularına operasyon

50 ilde otomobil stokçularına operasyon



Gelen son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü araç fiyatlarındaki artışı etkilediği iddiasıyla otomobil stokçularına yönelik operasyon düzenlendi.

Otomobil stokçularına yönelik son dakika operasyon haberi geldi. Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle operasyon yapıldı.
51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin operasyonu sırasında bazı bayilerdeki araçların sayımını tamamladığı, tutanak tutarak yetkililer hakkında işlem yaptığı bildiriliyor.

Stokçulukla suçlanan ünlü markaları temsil eden bayilerin sektörde oldukça eski olduğunu belirten uzmanlar, operasyon öncesi piyasalarda yaşanan durgunluğun otomotiv en çok otomotiv sektörünü göz önüne getirdiği yorumunu yapıyor.


 

Anahtar Kelimeler:
OperasyonStokçu
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