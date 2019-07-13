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50 lira vermeyen karısını 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Ayrı yaşadığı eşinin '50 lira' vermediği gerekçeziyle 12 bıçak darbesi vurularak öldürülen Şeyda Ayyıldız'ın katili ilk duruşmada suçunu itiraf etti..

50 lira vermeyen karısını 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Ayrı yaşadığı eşinin '50 lira' vermediği gerekçeziyle 12 bıçak darbesi vurularak öldürülen Şeyda Ayyıldız'ın katili ilk duruşmada suçunu itiraf etti..

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:25
50 lira vermeyen karısını 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü

50 lira vermeyen karısını 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü



Eşi Hakan Ayyıldız ile anlaşamadığı için Tekirdağ'da yaşayan ailesinin yanına dönen ve burada kocasının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Şeyda Ayyıldız cinayeti davası başladı.  
Cinayetin ardından kaçan Hakan Ayyıldız, yakalandıktan sonra tutuklandı. Öldürülen Şeyda Ayyıldız ise tabutuna 4 çocuğunu simgeleyen 4 gül konularak son yolculuğuna uğurlandı. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yargılanmaya başlayan katil zanlısı kocaya 'eşi kasten öldürmek, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. 

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, kendisini terk eden Şeyda Ayyıldız'ı, eve dönmeye ikna edemeyince sokak ortasında 12 bıçak darbesiyle öldüren Haluk Ayyıldız'a ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. İlk duruşmaya çıkan Ayyıldız, "Defalarca barışmak için uğraştım, onu denemek için param olmasına rağmen 50 TL istedim, vermedi. O zaman kafasında beni tamamen bitirdiğini anladım" dedi.

İstanbul'da yaşayan Şeyda Ayyıldız, eşi Hakan Ayyıldız ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine evini terk edip, geçen 3 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşip, Çerkezköy ilçesinde tekstil fabrikasına iş bulup çalışmaya başlardı. Geçen yılın ekim ayında Saray'ın Kemalpaşa Mahallesi Remzi Şeker Caddesi üzerindeki evinden işe gitmek üzere çıkan Şeyda Ayyıldız'ın önü, ayrı yaşadığı eşi Hakan Ayyıldız tarafından kesildi. Hakan Ayyıldız, yeniden eve dönmesini istediği eşinden 'Hayır' yanıtını alınca çift arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hakan Ayyıldız, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini 12 kez bıçaklayıp öldürdü.

'ABİNİ, BABANI, SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Tutuklanan Hakan Ayyıldız hakkında Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşi kasten öldürmek, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ayyıldız, hakkında hazırlanan iddianamede, kendisini terk eden eşini telefonla arayarak, barışmaya ikna etmeye çalıştığı, ikna edemeyince de, "Abinden başlar seni öldürürüm, yeter artık yeter, babanı, abini öldürürüm. Yeter, gel insafa, abini öldüreceğim, seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği belirtildi. Tehditler üzerine Şeyda Ayyıldız, mahkemeden boşanma aşamasında olduğu eşi mahkemeden 6 ay süreyle kendisine yaklaşmaması kararı aldırdığı kaydedildi.

EVİNE KADAR TAKİP ETTMİŞ

Haluk Ayyıldız'ın, sabah işe gidecek eşini bir boş dükkana girerek beklediği belirtilen iddianamede, apartmandan çıkan eşinin arkasından giderek konuşmak istediği, ancak kabul etmemesi üzerine yerde bulunan bir şişeyi alarak başına vurup yere düşürdüğüne yer verildi. Yere düşen eşinin üzerine çıkan Haluk Ayyıldız, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp eşini 12 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, şüphelinin polisi arayarak, olayı anlatıp, teslim olmak istediğini söylediği ifade edildi.

'50 LİRA İSTEDİM VERMEDİ'

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya çıkan Haluk Ayyıldız, ifadesinde, 17 yıllık evli olduğu eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini öne sürerek, "Buna rağmen evliliğimi sürdürdüm, bana karşı ilgisiz olması nedeniyle sürekli kavga ediyorduk. Yine bir kavgada eşim evi terk etti, barışmaya çalıştım hatta korksun diye ölümle tehdit ettim. Ama barışmayı kabul etmedi. Defalarca barışmak için uğraştım, onu denemek için param olmasına rağmen 50 TL istedim, vermedi. O zaman kafasında beni tamamen bitirdiğini anladım" dedi.

Olay günü yine eşinin yaşadığı yere geldiğini söyleyen Ayyıldız, "Sabah evden çıkınca arkasından seslendim konuşmak için. Bana, 'Konuşacak bir şey yok. Senin gibi erkek olmaz olsun' dedi. Bende bu sırada yerde bulduğum şişeyi alarak kafasına vurdum. Yere düştü. Yere düşünce kırsalda çalıştığım için yanımda bulunan bıçak ile üzerine çıkıp bıçaklamaya başladım. Kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra oradan kaçtım. Kaçarken de polisi arayarak teslim olmak için yerimi söyledim. Eşimin çalıştığı yerde ilişkide olduğu düşündüm biri vardı. Bunun ortaya çıkması için telefon kayıtlarının alınmasını talep ediyorum. Beni aldattığını düşünüyorum. 17 yıllık evliyiz. Olaydan kısa bir süre önce aradım. Barışmak istediğimi söyledim. Konuştuk olmadı. Sonra gidip konuşmak istedim bu olay meydana geldi" diye konuştu.

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TekirdağSarayCinayetçorluSon Dakika HaberŞeyda Ayyıldız Cinayeti
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