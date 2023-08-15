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50 yıl sonra işlenen kadın cinayetinin zanlısı Türk çıktı

Çocuk ve kadınlara yönelik saldırılar Türkiye'de tepkilere rağmen devam ederken, İtalya'da 50 yıl sonra ilk kez işlenen cinayetin zanlısı Türk vatandaşı gözaltına alındı.

15 Ağustos 2023 Salı 13:51
50 yıl sonra işlenen kadın cinayetinin zanlısı Türk çıktı


50 yıl sonra işlenen kadın cinayetinin zanlısı Türk çıktı

Türkiye'de kadınlara yönelik saldırı ve şiddet engellenemezken, 50 yıldır cinayetin işlenmediği İtalya'nın Tirol iline bağlı Silandro kasabasında 21 yaşındaki genç kızın öldürülmesi şehri ayağa kaldırdı. Celine Friei Matzohl adlı genç kızı, Türk asıllı erkek arkadaşı Ömer Çim'in öldürdüğü iddia ediliyor.


İtalya'nın Trentino-Alto Adige/Südtirol bölgesine bağlı Güney Tirol ilinde bulunan Silandro kasabasında yaşayan 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl, pazar günü eve gelmediği için kayıp olduğu bildirildi. 

Polis, annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Celine'i aramak üzere Celine'in eski erkek arkadaşı Ömer Çim'in dairesine gitti. Çim kapıyı açmayınca zorla içeri giren polisler, genç kadının vahşice öldürüldüğünü gördü. Aslen Türk olan 28 yaşındaki Ömer Çim, cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklandı.

İtalya'nın kamu yayıncısı Rai'de yer alan habere göre, 50 yıl sonra ilk kez cinayetin işlendiği kasabadaki olayın baş şüphelisi Çim, kaçmaya çalışırken Avusturya sınırı yakınlarında yakalandı. 

Celine'in ayrıca, eski erkek arkadaşı Çim hakkında saldırı ve ağır tehdit şikayeti ile suç duyusunda bulunduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 15.08.2023 13:52
Anahtar Kelimeler:
CinayetCinayeti
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