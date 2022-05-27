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53 milyon kişinin kimlik bilgisi çalınmış

Kars Digor ilçesinde bir vatandaşın şikayetiyle başlatılan fiziki takip, İzmir, İstanbul, Kars ve Mersin'e uzandı. Kimlik hırsızlığı yapan çetenin 53.7 milyon kişinin verilerini çaldığı ortaya çıktı.

27 Mayıs 2022 Cuma 17:49
53 milyon kişinin kimlik bilgisi çalınmış


53 milyon kişinin kimlik bilgisi çalınmış

Kars polisinin yürüttüğü bir operasyonla Türkiye genelinde 53 milyon kişinin kimlik bilgisini ele geçiren çeteyi çökertti.

Kars merkezli 4 ilde internetten kendilerine sipariş verenlerin adına sahte kimlik düzenleyip, ürün adrese ulaşmadan geri alarak dolandırıcılık yapanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda şüphelilerin bilgisayarlarında 53 milyon 700 bin kişinin kimlik bilgisi ile 570 kişinin e-devlet şifresi bulundu.

Kars'ın Digor ilçesinde yaşayan A.Y.’nin kargo dolandırıcılığı ihbarı üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma başlattı. 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Kars merkezli İstanbul, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı basın yapan ekipler, M.Y., İ.Ş., T.K., A.B.E., M.F., B.Ç., F.N., Ö.C., B.K., G.K., M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A. ve M.F.S.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerden T.K.’nın çete lideri olduğu ve 64 farklı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 92 bin 745 TL ve bin dolar, 440 banka ve kredi kartı, 110 sim kartı, 29 cep telefonu, 14 laptop, 9 flash bellek, 4 fişek, 3 sahte kimlik ve 8,10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatılan 15 şüpheli bugün Digor Adliyesi’ne sevk edildi.

SAHTE KİMLİK DÜZENLEMİŞLER

Şüpheliler, internet üzerinden değerli elektronik aletler, cep telefonu, ekran kartı ve laptop ilanı verdikleri belirlendi. Kendileriyle iletişime geçip ürünü satan alan kişilerin adına sahte kimlik düzenleyen şüphelilerin, kargo ulaşmadan ürünü kargo şirketinden geri aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, yaşadıkları şehirlerde oturan satıcılar ürünü kargoya verdikten sonra bayiye gidip, sahte kimlikle kargoyu göndermekten vazgeçtiğine dair beyan verip ürünü geri aldıkları belirlendi.

MİLYONLARCA KİŞİNİN BİLGİLERİNE ULAŞMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ele geçirilen bilgisayarlarda yapılan incelemede 570 kişiye ait e-devlet giriş bilgileri, 53 milyon 700 bin kişiye ait kimlik ve adres bilgisi ile vatandaşların ikamet adresi, aynı binada oturan komşuların listesi, dijital olarak hazırlanmış basıma hazır polis, asker, MİT, avukatlık mesleklerine ait sahte kurum kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri listeleri ve sahte kurum kimliklerine el koyarak muhafaza altına aldı.

Çete üyelerinin ayrıca, dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla ultra lüks daire ve araçlar kiraladıkları ortaya çıktı. 

Anahtar Kelimeler:
KarsDigorKimlik Bilgisi
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