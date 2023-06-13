Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

6 ayda 42 bin göçmen geri yollandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi verilerine göre yılın ilk 6 ayında 42 bin 685 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

13 Haziran 2023 Salı 09:34
6 ayda 42 bin göçmen geri yollandı

6 ayda 42 bin göçmen geri yollandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında yılbaşından bu yana, 42 bin 685 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçle mücadelede sınır tedbirlerinin yanı sıra, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü kaydedildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, charter seferleri (özel uçuş) ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edildiği belirtildi. Avrupa ortalamasına göre , Türkiye'deki sınır dışı mekanizmasının, çok daha üstünde bir başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Yılbaşından bu yana Afganistan'a 28'inci charter seferi Ankara'dan gerçekleştirilmiştir. İstanbul ve Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Esenboğa Havalimanı'na getirilerek, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderilmiştir" denildi.

13 BİN 725 AFGAN GÖNDERİLDİ

Böylece bu yıl Afganistan'a düzenlenen 28 charter seferi ile 4 bin 550 ve tarifeli uçuşla 9 bin 175 olmak üzere toplam 13 bin 725 Afganistan vatandaşının ülkesine döndüğünün kaydedildiği açıklamada; yılbaşından itibaren tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış göstererek 42 bin 685'e ulaştığı aktarıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
SığıntıSığınmacıIstilaGöçmenKaçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SMA'lı çocuk için toplanan para ile otomobil filosu kurmuşlar
SMA'lı çocuk için toplanan para ile otomobil filosu kurmuşlar
Taksim'de Rus turisti bıçakla öldürdüler
Taksim'de Rus turisti bıçakla öldürdüler
Duraktaki İETT otobüsünü çaldı
Duraktaki İETT otobüsünü çaldı
Burdur'da feci kaza | 5 can kaybı var
Burdur'da feci kaza | 5 can kaybı var
Göz tansiyonu tuzağı | SGK'yı 63 milyon TL dolandırmışlar
Göz tansiyonu tuzağı | SGK'yı 63 milyon TL dolandırmışlar
Çilem Büşra Yılmaz cinayeti | Katili yakalandı
Çilem Büşra Yılmaz cinayeti | Katili yakalandı
MHP'yi karıştıran olay | İşe gelmeyen Ülkü Ocakları Başkanı saldırdı
MHP'yi karıştıran olay | İşe gelmeyen Ülkü Ocakları Başkanı saldırdı
Takıntılı sevgili şirket aracına saldırdı
Takıntılı sevgili şirket aracına saldırdı
Cevizlibağ'da teknoloji mağazısı alevlere yenik düştü
Cevizlibağ'da teknoloji mağazısı alevlere yenik düştü
Otobüs şoföre kadını saldırıdan yolcular korudu
Otobüs şoföre kadını saldırıdan yolcular korudu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim