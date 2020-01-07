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6 katlı apartmanda herkes su hırsızı çıktı

07 Ocak 2020 Salı 18:23
6 katlı apartmanda herkes su hırsızı çıktı

6 katlı apartmanda herkes su hırsızı çıktı

Tam on yıldır bir apartman dolusu ailenin su hırsızlığı tesadüfen belirlendi. Belediye, su sırsızı apartman sahiplerine 1.6 milyon lira para cezası verdi. 

Elektrik ve su hırsızlığında yüzsüzlük utanç verici boyutlara ulaştı. Belediye ekiplerinin yaptığı denetim sırasında bir 6 katlı apartmanda 10 yıldır kimsenin su parası ödemeden oturduğu tesbit edildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 2009 yılından bu yana kaçak su kullanıldığı tespit edilen apartın sahiplerine toplam 1 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.

Yahşihan Belediyesi ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde H.K.'ye ait 6 katlı apartta kaçak su kullanıldığını tespit etti. Yapılan incelemede binada 2009 yılından bu yana kaçak su kullanıldığı belirlenerek, tutanak tutuldu. 

Belediye encümeninde alınan karar ile 2009-2013 yılları arasında kullanılan kaçak su için binanın eski sahibi Z.U.'ya 600 bin, 2013-2019 arasında kullanılan kaçak su için ise yeni sahibi H.K.'ya 1 milyon lira para cezası uygulandı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede kaçak su kullanımına izin vermeyeceklerini bildirdi.


 

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleYahşihanSu Parası
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