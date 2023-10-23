6 yaşında kızını evlendiren adama istismardan 20 yıl hapis





Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in ve Fatma Gümüşel'in 6 yaşında kızları H.K.G.'nin 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilmesine ilişkin davada karar çıktı.

Karara göre baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, Kadir İstekli ise 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme 16 yıl 8 ay hapis cezası verdiği Fatma Gümüşel'in tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı.

"CAYDIRICI OLACAK"

Kararın ardından adliye önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

"TÜM KADINLAR İÇİN UMUT KARARI"

yürütme kurulu üyesi avukat"Dava bugün karara bağlandı. Sonuç olarak sanıklara ceza çıktı. Burada ceza kararının verilmesini oldukça önemsiyoruz. Çünkü bu davayı başından beri takip ettik burada verilen ceza kararı hem H.K.G. gibi birtakım kıskaçlar altında kalan bir takım tarikatların karanlık bir yönünde kalan kız çocuklarının ve kadınların seslerini çıkartması için bir cesaret olacak. Yine çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet uygulayan erkekler için de caydırıcı olacak" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise, "Bugün çok önemli bir gün. Tam cumhuriyetin yüzüncü yılını kutlamaya birkaç gün kalmışken bu noktada çok anlamlı bir karar verdi mahkeme. Bu karar tüm çocuklar için, tüm kadınlar için umut kararı oldu. Artık kimse susmasın" dedi.

Suiçmez sözlerini şu şekilde noktaladı: "Dolayısıyla bugün gönül rahatlığıyla Ankara'da hakimler var diyebildik. Bu huzur içerisinde buradan ayrılacağız. Umarım bu karar susan susmak zorunda kalan çocuklarımızı ve kadınlarımızı cesaretlendirir, onlarla birlikte yine karanlıkta kalan birçok karanlık olayları aydınlatma imkanına sahip oluruz."

"HERKES AYAĞINI DENK ALACAK"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim da açıklamalarda bulundu.

Ataselim, "Bugünkü kararda şu algı yıkılmıştır, başımıza bir şey gelmez diyemeyecekler. Çocukları evlendiririz diyemeyecekler. Herkes ayağını denk alacak. Toplumdan gizlemeye çalıştılar bu mahkemeyi. Neler yaşandığını biz biliyoruz. Korkmayın çocuklar, kadınlar. Sizin hayatınızı 4 duvar arasına tıksalar da o kapıların ardında biz varız" dedi.

Sol Feminist Hareket adına yapılan konuşmada ise “Bu sonuç kadın mücadelesi sayesinde alındı. Münferit bir örnek değildi birçok kız çocuk buna maruz bırakıldı. Bu mücadele sonsuz bir mücadeledir” denildi.