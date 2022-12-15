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6 yaşındaki çocuk istismarı | Baba ve kocası kocası tutuklandı

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını "evlendirmesi" Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İstismarcı Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli yaklaşık 12 gün sonra tutuklandı.

15 Aralık 2022 Perşembe 18:19
6 yaşındaki çocuk istismarı | Baba ve kocası kocası tutuklandı

6 yaşındaki çocuk istismarı | Baba ve kocası kocası tutuklandı


İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını dini nikâh ile 'evlendirmesi' ve H.K.G'nin cinsel istismara maruz bırakılması Türkiye gündemindeki yerini koruyor.  


Yusuf Ziya Gümüşel ile H.K.G'yi yıllarca cinsel istismara maruz bırakan Kadir İstekli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

NE KADAR CEZA İSTENDİ?

İddianame geçen günlerde kabul edilmiş, Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve dini nikahlı eş Kadir İstekli hakkında "Zincirleme şekilde çocuğun istismarı" suçundan açılan davada mahkeme, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü verdi.

Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. 

YAKALAMA EMRİ

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar vermişti.

Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına alınmıştı. İstekli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alınmıştı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında tutuklama kararına ilişkin, "Aradan 2 yıl geçtikten sonra aile bakanlığı 2 yıl sonra davaya müdahil oluyor. O haykırınca bir gazeteci duydu. Şimdi yapmadıkları şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Bunun tek bir nedeni var milletin idaresi" dedi.


 

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Hiranur VakfıIsmailağaTarikatTacizTecavüzIstismar
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