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8 kişiyi ayaklarından vurmuştu | Güngören'de yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir ay önce cezaevinden çıkan bir kişi, iki hafta içerisinde 8 kişiyi silahla yaraladı. Polis ekiplerinin yakaladığı saldırganın, cezaevinde kendisiyle ilgilenmeyenler için bir liste hazırladığı ortaya çıktı

05 Şubat 2023 Pazar 21:03
8 kişiyi ayaklarından vurmuştu | Güngören'de yakalandı

8 kişiyi ayaklarından vurmuştu | Güngören'de yakalandı


İstanbul Beyoğlu’nda 2 hafta içinde 8 kişiyi ayaklarından vuran "Sarı Mehmet" lakaplı Mehmet B. polis tarafından yakalandı. İddiaya göre Mehmet B., cezaevine girdiğinde kendisiyle ilgilenmedikleri için bu saldırıları yaptı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir ay önce cezaevinden çıkan bir kişi, iki hafta içerisinde 8 kişiyi silahla yaraladı. Polis ekiplerinin yakaladığı saldırganın, cezaevinde kendisiyle ilgilenmeyenler için bir liste hazırladığı ortaya çıktı

İddiaya göre, Beyoğlu Kasımpaşa’da yaşayan Mehmet B. karıştığı bir suçtan dolayı cezaevine girdi.

Bugün HaberTürk'te yer alan habere göre, yargılama devam ederken Mehmet B. bir ay önce tahliye oldu. Mehmet B. tahliye olduktan sonra, cezaevinde kendisiyle ilgilenmediklerini düşündüğü arkadaş ve tanıdıklarını ayaklarından vurmak için bir liste yaptı.

AYAKLARINDAN VURMAYA BAŞLADI

İlk silahlı saldırısını 17 Ocak günü gerçekleştirdi. İddiaya göre listesine aldığı Ertan K. ve Mehmet E’yle konuşma bahanesi ile buluştu. Buluşma yerinde de tabancasını çıkartarak ikisini ayaklarından vurarak yaraladı.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR BAŞLADI

İlerleyen günlerde de listesindeki 5 kişiyi yine aynı yöntemle konuşma bahanesiyle buluşarak ayaklarından vurdu. Yaralanan kişiler hastanelerde tedavi altına alınırken polis Mehmet B.’nin izine ulaşamadı.

Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Mehmet B. Kasımpaşa’da ortaya çıktı. 61 yaşındaki Erdinç Gülseren yolda yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonrası ayaklarından vuruldu. Kurşunlardan kurtulduğunu zanneden Gülseren, yaralandığının farkında olmadan yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra acı hissedip yere yığıldı. Yaralı olarak yürüdüğü anlar ise kameralara yansıdı.

SONUNDA YAKALANDI

Son iki hafta içinde 8 kişiyi ayak ve bacaklarından vuran şüpheli ‘Sarı Mehmet’ lakaplı Mehmet B.’nin yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İz süren Cinayet ekipleri şüphelinin Güngören’de olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli Mehmet B. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Beyoğlu’nda dehşet yaşatan şüpheli adliyeye gönderildi.
 

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