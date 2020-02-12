9 yaşındaki çocuk 'işkence' izleriyle ölü bulundu



Bursa Gemlik'te korkunç ölüm. Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulunmasının ardından yapılan incelemede, talihsiz çocuğun işkenceyle katledildiği ortaya çıktı. Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in işkence yapılarak öldürüldüğü değerlendiriliyor. Olayla ilgili çocuğun babası, üvey annesi ve kardeşleri gözaltına alındı



VÜCUDUNDA DARP, KESİK VE YANIK İZLERİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun vücudunda kesik, darp ve yanık izlerine rastlandı. Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in işkence yapılarak öldürüldüğü değerlendiriliyor.

BABA VE ÜVEY ANNE CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Polis, cinayet şüphesiyle Muhammet Hüseyin'in babası, üvey annesi ve kardeşlerini gözaltına aldı.

MAHALLELİDEN TEPKİ

Öte yandan mahalleli gözaltı sırasında anneye tepki göstererek çocukları dilendirdiğini öne sürdü.

Çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.