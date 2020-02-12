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9 yaşındaki çocuk 'işkence' izleriyle ölü bulundu

Suriye uyruklu henüz 9 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından yapılan otopside işkence izlerine rastlandı. Polis çocuğu dilendiren üvey anne ile aile üyelerini gözaltına aldı

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:48
9 yaşındaki çocuk 'işkence' izleriyle ölü bulundu

9 yaşındaki çocuk 'işkence' izleriyle ölü bulundu


Bursa Gemlik'te korkunç ölüm.  Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulunmasının ardından yapılan incelemede, talihsiz çocuğun işkenceyle katledildiği ortaya çıktı. Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in işkence yapılarak öldürüldüğü değerlendiriliyor. Olayla ilgili çocuğun babası, üvey annesi ve kardeşleri gözaltına alındı


VÜCUDUNDA DARP, KESİK VE YANIK İZLERİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun vücudunda kesik, darp ve yanık izlerine rastlandı. Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in işkence yapılarak öldürüldüğü değerlendiriliyor.

BABA VE ÜVEY ANNE CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Polis, cinayet şüphesiyle Muhammet Hüseyin'in babası, üvey annesi ve kardeşlerini gözaltına aldı.

MAHALLELİDEN TEPKİ

Öte yandan mahalleli gözaltı sırasında anneye tepki göstererek çocukları dilendirdiğini öne sürdü.

Çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
GemlikBursaCinayet
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