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ABD istedi, Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı

Adı Sedat Peker'in videolarında sık sık gündeme gelen, Türkiye'de hakkında yakalama kararı çıkarılmadan bir gün önce yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 23:39
ABD istedi, Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı

ABD istedi, Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı

Türkiye'den İsveç'e kaçan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya polisi tarafından gözaltına alındı. Amerika'nın isteği üzerine gözaltına alınan Korkmaz, tutuklandı.Sezgin Baran Korkmaz, son olarak önceki gün Halk TV'de İsmail Saymaz'ın Veyis Ateş'i çıkardığı programda görülmüştü.

Türkiye ikinci bir Rıza Zarrab olayına doğru sürükleniyor. Hakkında Türkiye'nin yakalama kararı çıkartmasından bir gün önce İsveç'e kazan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da gözaltına alındı.
Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir, ABD’nin talebi üzerine, Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklandığını ifade etti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir, ABD’nin talebi üzerine, Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklandığını ifade etti. Yargılama sürecinin Avusturya’da devam edeceğini kaydeden Demir, Türkiye’nin de iade talebi olduğunu söyledi.

ABD TAKİP EDİYORDU

Halk TV'de Fatih Ertürk ile Türkiye Nereye programına katılarak konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de iş ortağı olan Kingston kardeşlerle ilgili ABD'de bir dava vardı. Bu davada ABD'nin dolandırıldığı iddia edilmekteydi ve burada dolandırılan paranın bir kısmının Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu şirketlere aktarıldığı iddia ediliyordu. Sanırım yeni bir soruşturma var ve bu soruşturmada Sezgin Baran Korkmaz şüpheli olarak yer alıyor diye tahmin ediyorum. Bu doğrultuda bugün kendisi Avusturya'dayken ABD'nin talebi üzerine tutuklama işlemi yapıldı. Şu an Avusturya'da tutuklu bulunuyor, tedbir altında. Ben avukatlarına ulaştım, avukatları bunu doğruladılar.  'Avusturya'da bir yargılama söz konusu olacak' dediler. Biliyorsunuz Türkiye'de kendisi kara para aklama davasında tanık ve hakkında yakalama kararı var. Bu dava kapsamında Türkiye'ye bir iade süreci de işletiliyor. Dolayısıyla bu yargılama sonucunda Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye yoksa Türkiye'ye mi iade edilecek zaman gösterir ama bugün itibariyle telefonu, telefonunun Whatsapp'ına en son saat 16.10'da girdiği görülüyor" dedi. 

Öte yandan Korkmaz'ın tutuklandığına ilişkin ilk haber ABC gazetesinde yer almıştı.

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Son Güncelleme: 20.06.2021 00:05
Anahtar Kelimeler:
Sezgin BaranSbk
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