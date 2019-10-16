Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
93616
ALTIN
281.495
DOLAR
5.8900
STERLİN
7.5586
EURO
6.5070

'Abi ben içiyim' dedi, satıcıları yakalattı

Polisin uyuştucu satıcılarına yönelik operasyonunda, genç bir kızın yaptığı ihbar, torbacılar çetesini çökertti.

'Abi ben içiyim' dedi, satıcıları yakalattı

Polisin uyuştucu satıcılarına yönelik operasyonunda, genç bir kızın yaptığı ihbar, torbacılar çetesini çökertti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:01
'Abi ben içiyim' dedi, satıcıları yakalattı

'Abi ben içiyim' dedi, satıcıları yakalattı


Polis tarafından takibe alınan bir aracın içinde gözaltına alınan Serana B. adlı genç kadın, kendisinin içici olduğunu söyleyerek, torbacıların yakalanmasını sağladı. Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 8 kişiden 4'ü tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Bahçeşehir ve Gülbahçesi mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis bu iki mahallede operasyon yaptı. Polis bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu ancak aracın sürücüsü kaçınca kovalamaca yaşandı.


Kısa süren kovalamanın ardından polis otomobili durdurdu. İçinde bulunan Serana B. (25) kendisinin içici olduğunu otomobilde bulunanlardan uyuşturucu aldığını uyuşturucunun da powerbank içinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine yapılan aramada powerbank içinden uyuşturucu çıktı. Polis otomobilde bulunan kadınla birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı.


Diğer operasyonda ise uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. İki operasyonda 42 gram sentetik bonzai, 710 gram esrar, powerbank içerisinde 137 gram metamfetamin ve araç anahtarı görünümünde hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Serena B. (25), Umut B. (27), Ömer B. (39), Yılmaz A. (28), Halil A. (32), Onurcan B. (21), Levent Y. (27) ve Ramazan T. (22) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Halil A., Umut B., Yılmaz A. ve Levent Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serena B., Ömer B., Onurcan B., Ramazan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucuSatıcısıSerena B.PolisTorbacılarTorbacıBahçeşehirGülbahçesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis ve MİT DEAŞ'li katillerin peşinde 
Polis ve MİT DEAŞ'li katillerin peşinde 
Dolandırıcılıktan yargılanan Jet Fadıl | 'Ben de mağdur oldum'
Dolandırıcılıktan yargılanan Jet Fadıl | 'Ben de mağdur oldum'
Kredi vermeyen banka şubesini basan gençten silahlı tehdit
Kredi vermeyen banka şubesini basan gençten silahlı tehdit
Afyon TEM Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu
Afyon TEM Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu
Birgül Bilal cinayeti, Alsancak'ta eski sevgili pompalı tüfekle dehşet saçtı
Birgül Bilal cinayeti, Alsancak'ta eski sevgili pompalı tüfekle dehşet saçtı
Yasemin Gül'ün ölümü | Trafik magandası, üniversiteli kıza çarparak kaçtı
Yasemin Gül'ün ölümü | Trafik magandası, üniversiteli kıza çarparak kaçtı
Ayşe Karaman cinayetinde, katil zanlısı doktora müebbet
Ayşe Karaman cinayetinde, katil zanlısı doktora müebbet
İş dünyasını sarsan intihar | Serkan Ceylan intihar etti
İş dünyasını sarsan intihar | Serkan Ceylan intihar etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort