Acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu





Büyük kentlerde acemi kasapların neden olduğu yaralanmaların önüne bir türlü geçilemiyor. İlk acemi kasap haberleri haber merkezlerine Konya, Kayseri ve Yozgat'tan geldi. Çok sayıda kasap bıçak kesikleri nedeniyle hastanelik oldu.



Kayseri'de bayramın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.

'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.



Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yurttaşlar Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine geldi.