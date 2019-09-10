Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
100605
ALTIN
276.838
DOLAR
5.7495
STERLİN
7.0946
EURO
6.3613

Acil serviste eski eşini bıçaklayarak kaçtı

Kadınlara yönelik şiddet durmak bilmiyor. Acımasızca şiddet yöntemi savaşta bile saldırılmayan hastane gibi yerlere sıçradı. Acil serviste saldırıya uğrayan talihsiz kadın tedavi altına alındı.

Acil serviste eski eşini bıçaklayarak kaçtı

Kadınlara yönelik şiddet durmak bilmiyor. Acımasızca şiddet yöntemi savaşta bile saldırılmayan hastane gibi yerlere sıçradı. Acil serviste saldırıya uğrayan talihsiz kadın tedavi altına alındı.

10 Eylül 2019 Salı 00:31
Acil serviste eski eşini bıçaklayarak kaçtı

Acil serviste eski eşini bıçaklayarak kaçtı


Eski eş dehşetinin yaşandığı yer İstanbul'da bir hastanenin acil servisi oldu. 23 yaşındaki C.G. adlı genç bir kız, annesinin, 7 yıl önce boşandığı babası S.G. tarafından, bir hastanenin acil servisinde bıçaklandığını, olayın kamera görüntülerinin ise kaybedildiğini söyledi. Genç kız C.G, "Bu olay 7 Eylül gecesi yaşandı. Babam önce kardeşimin başında bardak kırdı. Onu hastaneye götürdüğümüzde de acilde annemi bıçakladı. Bunu, uzaklaştırma ve ev hapsi kararına rağmen yaptı. Babam annemi, Emine Bulut gibi öldürebilir" dedi...

SALDIRIYI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Her şey, 23 yaşındaki bir genç kız olan C.G'nin, sosyal medya hesabından, annesinin ve 15 yaşındaki erkek kardeşinin, babası S.G. tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını duyurmasıyla başladı. C.G., yaptığı paylaşımda, "Annemi kaybetmek istemiyorum. Durumu ağır. Bizler de yaralıyız. O adam bir daha gelse kendimizi koruyabilecek durumda değiliz. Bu adamın cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.

"BARDAĞI KARDEŞİMİN KAFASINDA KIRDI"

Can güvenliklerinin olmadığını belirten C.G., ailece yaşadıkları kan donduran dehşeti şöyle anlattı: "Annemin 7 yıl önce boşandığı babam 6 Eylül Cuma gününün akşamı evin önüne geldi ve su içmek istediğini söyledi. Babam sarhoştu ve kardeşim B.G. de bir bardak su alıp aşağı indirdi. Kardeşim suyu verirken bardağı kardeşimin kafasına geçirdi. Kardeşimin parmaklarının kesilmesi üzerine hemen annemle birlikte onu Toplum Tıp Merkezi'nin acil servisine götürdük.

Babası tarafından başında bardak kırılan 15 yaşındaki B.G.'nin eli, cam kırıklarıyla kesildi.

"BENİ YUMRUKLAYIP, ANNEMİ BIÇAKLADI"

Babam bunun üzerine peşimizden geldi. Ben kendisine, şu an konuşacak durumda olmadığımızı, tatsızlık çıkmaması için gitmesini söyledim. Bunun üzerine beni yumruklamaya başladı. Bunun üzerine acil odasından annem çıkınca, babam cebinden bıçağı çıkardı ve annemin karnına sapladı. Ben araya girince bana da bıçağı salladı. Sonra biz üçümüz boğuşurken yere düştük.

"KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİ HASTANE SİLDİ"

Hastanede polis ve güvenlik görevlisi yoktu. Ama yaşanan olayın kamera görüntüleri vardı ve bu 10 dakikalık görüntü hastane yönetimi tarafından sildirildi. Bununla ilgili olarak emniyete yaptığımız başvurunun ardından, saat 01.12-01.22 arasında görüntülerin olmadığı bilgisi bize verildi. O gece yaşanan boğuşmanın ardından ise onu yorup etkisiz hale getirdik ve sonra komşularımız da hastaneye geldi. Ben, annem ve kardeşimi kaldırıp acil odasına soktum, daha sonra ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürdüler.

"ANNEMİN, HÂLÂ HAYATİ RİSKİ VAR"

Annem 4 gündür gözetim altında, yarası çok derin. Hiçbir şey yiyip içemiyor su dahi yasak, serumla besleniyor. Ameliyat ihtimali ve iç kanama riski var. Bu adam yani babam olacak kişi S.G., Sultangazi Gazi Mahallesi'nde yaşıyor. Daha önce de defalarca annemi yaraladı, şiddet uyguladı; insanları büyük miktarlarda dolandırdı. O adamlar da bizi arayıp uzun süre tehdit etti.

"UZAKLAŞTIRMA VE EV HAPSİ VARDI"

Annemi kaybetmek istemiyorum. O adam bir daha gelse kendimizi koruyabilecek durumda değiliz. Bu adamın artık cezasını çekmesini istiyoruz. Bu adam bir çok suçtan dosyası olan bir adam. Uzaklaştırma kararı ve ev hapsi kararına rağmen bize bunları yaşattı. Akşam 21.00'den sabah 07.00'ye evden çıkamayacaktı ama gece 01.00'de annemi ve bizleri öldürmeye teşebbüs etti.

"BABAM, ANNEMİ ÖLDÜRMESİN"

Önceki gece yine serbest bırakıldı. Can güvenliğimiz yok. Birçok evlat gibi ben de, kardeşim de annesiz kalmak istemiyoruz. Annemi kaybetmek istemiyorum. Durumu ağır. Bizler de yaralıyız. Annemin, Emine Bulut gibi öldürülmesini istemiyorum. Ne olur bize yardım edin."
 

Gülşah Karaduman cinayetinde katiller aranıyor
Gülşah Karaduman cinayetinde katiller aranıyor
Geliyorum diyen kadın cinayetini polis son anda önledi
Geliyorum diyen kadın cinayetini polis son anda önledi
Böyle canilik görülmedi, doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
Böyle canilik görülmedi, doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
Manyağın zoruna bak | Benim eşimin sonu da böyle olacak 
Manyağın zoruna bak | Benim eşimin sonu da böyle olacak 
Emine Bulut cinayeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Emine Bulut cinayeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Ablasının boğazını kesti, bayramda korkunç cinayet
Ablasının boğazını kesti, bayramda korkunç cinayet
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayeti, Doktor sevgili tutuklandı
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayeti, Doktor sevgili tutuklandı
Yasak aşk cinayetini mahkemede itiraf çözdü
Yasak aşk cinayetini mahkemede itiraf çözdü
Anahtar Kelimeler:
Eş KatiliKadına şiddetKadına SaldırıKarısını Hastanede Bıçakladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşini öldüren doktor, hakkında çıkan haberlere morali bozulmuş
Eşini öldüren doktor, hakkında çıkan haberlere morali bozulmuş
Otopark kavgasında silahlı çatışma çıktı, 5 ölü var
Otopark kavgasında silahlı çatışma çıktı, 5 ölü var
Sarhoş öğretmen skandalı, okula ilk gün kıyak kafayla gelmiş
Sarhoş öğretmen skandalı, okula ilk gün kıyak kafayla gelmiş
Konya'da sapık öğretmene 23 yıl hapis cezası
Konya'da sapık öğretmene 23 yıl hapis cezası
Milli boksçu yan baktın kavgası yüzünden katil oldu
Milli boksçu yan baktın kavgası yüzünden katil oldu
Alkollü maganda 13 yaşındaki çocuğu öldürürken canlı yayın yapmış
Alkollü maganda 13 yaşındaki çocuğu öldürürken canlı yayın yapmış
İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.
İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na Kuşadası'nda çirkin saldırı
Kemal Kılıçdaroğlu'na Kuşadası'nda çirkin saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort