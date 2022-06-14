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Adalar vapurunda kavga çıktı, yolcu denize düştü

Büyükada'dan Kartal'a gelen yolcu vapurunda iki kişi arasında çıkan kavga, paniğe neden oldu. Bir yolcu dengesini kaybederek denize düştü

14 Haziran 2022 Salı 12:52
Adalar vapurunda kavga çıktı, yolcu denize düştü

Adalar vapurunda kavga çıktı, yolcu denize düştü

İstanbul Büyükada'dan Kartal'a gelen yolcu vapurunda iki kişi arasında çıkan kavga, paniğe neden oldu. Bir yolcu dengesini kaybederek denize düştü

Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için başka bir yolcu denize atlarken, diğer yolcular da denize düşen kişiye can simidi attı.

Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda, geçtiğimiz günlerde yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı.

Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı. Halat yardımıyla denize düşen kişi vapura çıkartıldı.

Denize düşen kişiyi kurtarma çabası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
VapurKavgaAdalarKartal
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