Adana bombacıları MLKP üyesi çıktı, 2 terörist aranıyor



Tam 150 güvenlik kamerası görüntüleri saniye saniye incelendi. Polis ekiplerine kurulan hain tuzağın ardından kurulan özel ekip, terör örgütü PKK ile eylem birliği yapan MLKP üyesi iki teröristin kimliğine ulaştı. Polis arşivinden bulunan fotoğrafları basına dağıtılan ardından Ozan Sökmen ve Fırat Şeran'ı yakalamak için Adana ve çevresinde operasyonlarını sıklaştırdı. İşte o haberin detayları;



Adana'da, içinde Özel Harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi 2 teröristin kimliği belli oldu..

Adana'da, 25 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı.



Terör saldırısının ardından, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kurdu.

150 KAMERA İNCELENDİ, FAİLLER BELİRLENDİ

Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sökmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı.

Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

POLİS İKİ TERÖRİSTİN PEŞİNDE

Edinilen bilgilere göre saldırganların gizlenebilecekleri yerlere baskın düzenleyen polis, Ozan Sökmen ve Fırat Şeran'ın yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.



