Adana'da Suriyeli çete çökertildi, sınır dışı edilecek

Suriye uyruklu çok sayıda kişinin ellerinde silah, döner bıçakları ve sopalarla tehdit dolu sloganlarla yürüyen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yükselen tepkiler polisi harekete geçirdi.

Bir grup Suriyeli’nin Adana’da çekip tiktoka koyduğu görüntülermiş. Bakın bu videodakiler medeni insanlar değil. İt, kopuk, serseri sürüsü. Akp bu adamları ülkelerine geri göndermezse tarihe Türkiye’ye zarar vermiş bir parti olarak geçecek. Karar Akp’nin! pic.twitter.com/gBe3nrAssY — Prof.Dr.Pelin Gündeş (@gundesbakir) January 7, 2022

Adana polisi, yürüyüşe katılan Suriyeli sığınmacıların tamamının yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildiği ve sınır dışı edileceği açıklandı.

Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Adana Valiliği, olaya karışan kişilerin hepsinin yakalandığını ve Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini duyurdu.

SİLAH VE SOPALARLA YÜRÜDÜLER

Adana’da Suriye uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti.

Görüntülerde, bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Bunu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalandı.

GERİ GÖNDERME MERZKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Adana Valiliği, olaya karışan kişilerin hepsinin yakalandığını ve Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini duyurdu.

Adana Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere ver verdi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Suriyelilerin ellerinde sopa ve palalarla Adana sokaklarında dolaşırken görüntüleri' şeklinde servis edilen paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup, ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmişlerdir."



