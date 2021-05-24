Adana Kozan'da kadın cinayeti | Gece yarısı bulundu

Kozan'da gece yarısı iki genç kadının biri otomobilde, diğeri boş arazide silahla vurulmuş olarak cansız bedenleri bulundu. 27 yaşındaki Tuğçe Duman ile Suriye uyruklu 27 yaşındaki Melek Elşemo cinayeti ile ilgili polis ve jandarma bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi, Müftü Mustafa Sokak üzeri kanal mevkiinde saat 24.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen kişiler yol kenarında park edilmiş bir otomobil gördü.

BİRİ ARAÇTA TÜFEKLE VURULMUŞ

Adana'da dün gece akılalmaz bir olay yaşandı. Kozan ilçesinde yoldan geçenler park halinde bir otomobil gördü. Durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri birisi araç içerisinde, diğeri ise araçtan 100 metre uzaklıkta 2 kadının cansız bedenleriyle karşılaştı. Tüfekle vurulan kadınların(27) ve Suriye uyruklu(24) olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgilere göre durumdan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde geldiklerinde araç içerisinde 1 kadının tüfekle vurularak öldüğünü belirledi.

100 METRE İLERİDE BİR CANSIZ BEDEN DAHA

Olay yerine çok sayıda polis jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yaptıkları incelemede araçtan yaklaşık 100 metre geride 1 kadının daha cesedini buldu. Olay yerine cumhuriyet başsavcısı gelerek incelemede bulundu.

KADINLARIN İSİMLERİ TESPİT EDİLDİ

İki kadının cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından ölenlerin Tuğçe Duman (27),ve Suriye uyruklu Melek Elşemo (24) olduğu öğrenilirken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Korkunç cinayetle ilgili olarak polis ve jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.



