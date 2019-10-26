Adapazarı'nda feci kaza, kız kardeşleri ölüm ayırdı



Adapazarı'nda meydana gelen trafik kazasında iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti. Ablası Büşra Gülaçtı'nın kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptığı kazada can veren Esra Gülaçtı dün son yolculuğuna uğurlandı. İşte o haberin detayları..

Son dakika Adapazarı, Adapazarı'nda, 2 kız kardeşin bulunduğu otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Esra Gülaçtı (16) hayatını kaybederken, otomobili kullanan ablası Büşra Gülaçtı (23) ağır yaralandı. Esra toprağa verilirken Büşra'nın tedavisi sürüyor.

Adapazarı'ndaki Sebahattin Zaim Bulvarı'nda, Büşra Gülaçtı (23) kullandığı otomobilinin direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Beton direğin yıkıldığı kazada, otomobil hurdaya döndü.

Kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Esra Gülaçtı.

16 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Edinilen bilgilere göre ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Büşra Gülaçtı ile kardeşi Esra Gülaçtı'yı (16) uzun çalışmalar sonunda çıkardı.



İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kardeşler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı kardeşlerden Esra Gülaçtı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Büşra Gülaçtı´nın tedavisi devam ederken, Esra Gülaçtı, Karaman Mahallesi 17 Ağustos Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı´nda toprağa verildi.



