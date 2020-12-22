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Adatılan kocanın intikamı | Eşinin sevgilisini çıplak gezdirdi

Boşanma aşamasındaki eşinin, gönül ilişkisi yaşadığı adamı bulan çılgın koca arkadaşlarıyla birlikte akıllara durgunluk veren yönteme başvurdu.

22 Aralık 2020 Salı 11:33
Adatılan kocanın intikamı | Eşinin sevgilisini çıplak gezdirdi

Adatılan kocanın intikamı | Eşinin sevgilisini çıplak gezdirdi

İstanbul Halkalı'da sokak ortasında çırıl çıplak soyulan bir kişi sokak ortasında zorla yürütülüdü. Görünleri hayrete düşüren olayın nedenin ise boşanma aşamasındaki bir kişinin intikam girişimi olduğu ortaya çıktı. 

Henüz adı öğrenilemeyen bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı sokak ortasında soyundurup çırılçıplak gezdirdi.

İstanbul Halkalı'da ismi öğrenilemeyen bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı sokak ortasında soyundurup çırılçıplak gezdirdi.

Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.

SOKAKTA ÇIPLAK GEZDİRDİLER

İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu.

Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.

POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Sabah Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre, bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.

Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.

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