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Adem Perçin cinayeti | Yanlış teşhis yüzünden hapis yattı

İstanbul Pendik'te 5 ay önce öldürülen Adem Perçin cinayetinin katil zanlısı olarak tutuklanan kişinin boşu boşuna hapis yattığı ortaya çıktı.

Adem Perçin cinayeti | Yanlış teşhis yüzünden hapis yattı

İstanbul Pendik'te 5 ay önce öldürülen Adem Perçin cinayetinin katil zanlısı olarak tutuklanan kişinin boşu boşuna hapis yattığı ortaya çıktı.

12 Kasım 2019 Salı 16:12
Adem Perçin cinayeti | Yanlış teşhis yüzünden hapis yattı


Adem Perçin cinayeti | Yanlış teşhis yüzünden hapis yattı

Pendik'te tabancayla öldürülen Adem Perçin Cinayeti sonrası gözaltına alınarak tutuklanan şüphelinin yanlış teşhis kurbanı olduğu ortaya çıktı. Pendik polisi tarafından yakalanan Mehmet F. adlı katil zanlısı sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Fotoğraflardan yanlış teşhis edilen kişi katil zanlısı olarak tutuklandı. Ancak tanığın teşhisindeki tereddüt, cinayet masası ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Tutuklanan kişi masumdu... İşin peşini bırakmayan polis, gerçek katili bulup yakaladı.

Olay Pendik’de 23 Haziran gecesi saat 23:30 sıralarında yaşandı. Adem Perçin, akşam saatlerinde eğlenmek için bir arkadaşıyla evde alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde bu eğlenceye katılmaları için 2 Özbekistan uyruklu kadın eve çağrıldı. Ancak kısa bir süre içinde eve gelen kadınlar ile Perçin arasında tartışma çıktı. Ve iki kadın evden kızgın ayrıldı.

ARKADAŞI GELİP CİNAYET İŞLEDİ

Olay bu tartışmayla bitmedi. 2 kadın bu tartışmayı erkek arkadaşlarına söyledi. Saat 23.30 sıralarında Perçin’in evine gelen kadınların iki arkadaşı tartışmanın hesabını sordu. Evde çıkan ikinci tartışmada şüpheli, belinden çıkarttığı silahla Adem Perçin’in kafasına tek el ateş etti. Perçin hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

YANLIŞ KİŞİYİ TEŞHİS ETTİ

Olayın görgü tanığı Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde İ.M. adlı kişinin fotoğrafını teşhis etti. "Katil zanlısına benziyor" dedi. İ.M. adlı kişi verdiği ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını ve olay saatinde başka yerde olduğunu söyledi. Ancak bu fotoğraf teşhisi nedeniyle İ.M. şüpheli olarak tutuklandı. Tam bu sırada devreye Cinayet Masası ekipleri girdi. Tutuklanan şüphelinin ifadesini inceledi.Ve bundan sonra film senaryolarını aratmayan bir çalışma başlatıldı.

GERÇEK KATİL BAŞKASIYDI

Cinayet Masası’nın tecrübeli dedektifleri İ.M.’nin olay saatinde Sabiha Gökçe Havalimanı’nda olduğunu tespit etti. Soruşturma hızlandı ve derinleştirildi. Tanık bu kez Cinayet Masası’na çağrıldı ve başka fotoğraflar gösterildi. Tanık her gösterilen fotoğrafa “Bu benziyor” dedi. Polis tanığın yanlış teşhiste bulunduğunu anladı.

YANLIŞ KİŞİ CEZAEVİNDEN ÇIKARILDI

Kadınların ifadeleri alındı. Ve cinayeti, kadınların arkadaşı Mehmet F.’nin işlediği tespit edildi. Ancak Mehmet F., kayıplara karışmıştı. Elde edilen tüm deliller hemen savcılığa götürüldü. Ve yanlış teşhis edilerek tutuklanan İ.M.’nin 24 saat içinde cezaevinden çıkarılması sağlandı.

GERÇEK KATİL YAKALANDI

Polis katilin peşini bırakmadı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kaldığı yer tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Mehmet F., işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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