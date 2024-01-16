Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Adliye koridorlarında şeriat sloganları atıldı

Cumhuriyet'i korumak ve savunmlak görevli Cumhuriyet Savcıları'nın odaları rejimi yıkarak şeriat getirmek isteyenlerin sloganları ile çınladı.

16 Ocak 2024 Salı 13:34
Adliye koridorlarında şeriat sloganları atıldı






Adliye koridorlarında şeriat sloganları atıldı



Türkiye'nin dörtbir yanı yabancıların istilasına uğrarken duruma isyan eden gençlerin sosyal medya mesajları yüzünden cezaevlerine tıkılırken, cumhuriyeti yıkarak şeriat getirmek isteyenler, rejimi korumakla görevli Cumhuriyet Savcıları'nın kapıları önünde 'Yaşasın Şeriat' sloganları atarak yürüdü


Mustafa Kemal Atatürk’e camide dua edilmesinin ardından hakaretler yağdıran Ahmet Bostancı adlı zanlı tahliye edildi. Bostancı’nın tahliyesinin ardından adliyede “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı.


İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe'deki Hacı Nimet Özden Camii’nde Cuma namazı sırasında imamın Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için dua etmesine tepki gösterip camiden ayrılan ve sosyal medyada yayımladığı videoda Atatürk’e hakaret ettiği için tutuklanan zanlı Ahmet Bostancı, tahliye edildi.

Ahmet Bostancı’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
şeriatAdliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahlaksız partiye giriş için 300 bin lira istemişler
Ahlaksız partiye giriş için 300 bin lira istemişler
12 ilde IŞİD operasyonu, 19 gözaltı
12 ilde IŞİD operasyonu, 19 gözaltı
Mersin Aydıncık'ta feci kaza 9 ölü var
Mersin Aydıncık'ta feci kaza 9 ölü var
Kadına kimyasal saldırıya 20 yıl hapis cezası
Kadına kimyasal saldırıya 20 yıl hapis cezası
Yurt genelinde silah operasyonu, 2 binden fazla gözaltı var
Yurt genelinde silah operasyonu, 2 binden fazla gözaltı var
Düğünde eski sevgili dehşeti can aldı
Düğünde eski sevgili dehşeti can aldı
İşçi konteynerinde yangın faciası, 3 can kaybı
İşçi konteynerinde yangın faciası, 3 can kaybı
Yılmaz Özdil “Nasuh Mahruki, Beşiktaş Belediye Başkanlığı İçin Hazır”
Yılmaz Özdil “Nasuh Mahruki, Beşiktaş Belediye Başkanlığı İçin Hazır”
Kahramanlar operasyonunda 113 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanlar operasyonunda 113 şüpheli gözaltına alındı
Seni MİT'e alacağız yalanıyla genç kızın hayatını kararttılar
Seni MİT'e alacağız yalanıyla genç kızın hayatını kararttılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim