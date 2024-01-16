Adliye koridorlarında şeriat sloganları atıldı
Türkiye'nin dörtbir yanı yabancıların istilasına uğrarken duruma isyan eden gençlerin sosyal medya mesajları yüzünden cezaevlerine tıkılırken, cumhuriyeti yıkarak şeriat getirmek isteyenler, rejimi korumakla görevli Cumhuriyet Savcıları'nın kapıları önünde 'Yaşasın Şeriat' sloganları atarak yürüdü
Türk Milletinin polisine, askerine ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, küfür ve hakaret eden vatan haini serbest kalıyor..
Yine Türk Milletinin evladı, anayasayı çiğneyip hilafet isteyen adama yumruk attı diye bilerek cezaevinde tutuluyorsa; Bunun adı Laik Cumhuriyete savaş… pic.twitter.com/6JaAAk8bVj — Eren.. (@Uzaktan8138) January 16, 2024
Mustafa Kemal Atatürk’e camide dua edilmesinin ardından hakaretler yağdıran Ahmet Bostancı adlı zanlı tahliye edildi. Bostancı’nın tahliyesinin ardından adliyede “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe'deki Hacı Nimet Özden Camii’nde Cuma namazı sırasında imamın Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için dua etmesine tepki gösterip camiden ayrılan ve sosyal medyada yayımladığı videoda Atatürk’e hakaret ettiği için tutuklanan zanlı Ahmet Bostancı, tahliye edildi.
Ahmet Bostancı’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.