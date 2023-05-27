Adliye önünde silahlı çatışma | Gözaltılar var

Büyükçekmece adliyesi önünde olaylı gün. Adliye içinde duruşmaya giren yakınlarını bekleyenler silahlı saldırıya uğradı. 2 motosikletle gelen saldırganlar silahla ateş etmeye başlayınca kargaşa yaşandı. Bu sırada adliye önünde bekleyenlerde silahla karşılık verince motosikletliler kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı çatışmada bir kişi gözaltına alınırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Vatandaşlar arasında büyük paniğe neden olay, Büyükçekmece Adliyesi önünde bugün saat 15.00 saatlerinde meydana geldi. Esenyurt’ta önceki günlerde silahlı kavga eden iki grup arasından yakalanan bir kişi bugün Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Mahkeme sonucunu adliye bahçesinde bekleyen yakınlarına, kavgaya karışan bir kişinin yakınları olduğu öğrenilen 2 motosikletteki kişiler tarafından silahla ateş edildi.

önündekiler de karşılık verince çatışma çıktı. Silahlardan çıkan mermiler olay yerinde bulunan üç araca isabet ederek hasar verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri mahkemesi olan kişinin yakınlarından birini yakaladı. Motosikletli saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı.

Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.