Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Adliye önünde silahlı çatışma | Gözaltılar var

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi önünde, yakınları duruşmadayken bekleyenlere motosikletli şahıslar kurşun yağdırdı.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:54
Adliye önünde silahlı çatışma | Gözaltılar var

Adliye önünde silahlı çatışma | Gözaltılar var

Büyükçekmece adliyesi önünde olaylı gün. Adliye içinde duruşmaya giren yakınlarını bekleyenler silahlı saldırıya uğradı. 2 motosikletle gelen saldırganlar silahla ateş etmeye başlayınca kargaşa yaşandı. Bu sırada adliye önünde bekleyenlerde silahla karşılık verince motosikletliler kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı çatışmada bir kişi gözaltına alınırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Vatandaşlar arasında büyük paniğe neden olay, Büyükçekmece Adliyesi önünde bugün saat 15.00 saatlerinde meydana geldi. Esenyurt’ta önceki günlerde silahlı kavga eden iki grup arasından yakalanan bir kişi bugün Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Mahkeme sonucunu adliye bahçesinde bekleyen yakınlarına, kavgaya karışan bir kişinin yakınları olduğu öğrenilen 2 motosikletteki kişiler tarafından silahla ateş edildi.


Adliye önündekiler de karşılık verince çatışma çıktı. Silahlardan çıkan mermiler olay yerinde bulunan üç araca isabet ederek hasar verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri mahkemesi olan kişinin yakınlarından birini yakaladı. Motosikletli saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı.

Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
AdliyeSaldırıSaldırgan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganlı sapığı mahalleli linç etmek istedi
Afganlı sapığı mahalleli linç etmek istedi
Camiler, okullar derken kışlalara da politika girdi
Camiler, okullar derken kışlalara da politika girdi
Hemşire Saliha Tuncel'in ölümü araştırılıyor
Hemşire Saliha Tuncel'in ölümü araştırılıyor
Semih Sevim cinayeti | Şarkıcı Seçil Çiftci'ye müebbet isteniyor
Semih Sevim cinayeti | Şarkıcı Seçil Çiftci'ye müebbet isteniyor
Alkollü maganda makas ata ata 4 işçiyi öldürdü
Alkollü maganda makas ata ata 4 işçiyi öldürdü
Sevgi Demirci Cinayeti | Ölü sayısı 5'e yükseldi
Sevgi Demirci Cinayeti | Ölü sayısı 5'e yükseldi
Işık Dini Tarikatçıları Kapıkule'yi bastı
Işık Dini Tarikatçıları Kapıkule'yi bastı
Sevgi Demirci ile iki çocuğunun cesedi tarlada bulundu
Sevgi Demirci ile iki çocuğunun cesedi tarlada bulundu
Uraz bebek ve ablası Karya için ilk tutuklama
Uraz bebek ve ablası Karya için ilk tutuklama
Sosyal medyada erkeklere taciz tuzağı kurmuşlar
Sosyal medyada erkeklere taciz tuzağı kurmuşlar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim