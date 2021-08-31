

Adliye önünde vatandaşın cinsel istismar isyanı

Erzurum Adliyesi önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 35 yaşındaki 4 çocuk babası İbrahim Ş., kamyonetini adliye binası önüne çekerek eline aldığı ekmek bıçağı ve benzin bidonuyla aracının üzerine çıkıp bağırmaya başladı.

Kendini ve aracını yakacağını söyleyen şahıs, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Bıçakla yüzünü parçalayan adam, yaklaşamaya çalışan kişilere bağırarak aracını yakacağını söyledi.

Kentin bazı bölgelerinde cinsel istismarlara şahit olduğunu ve kentin ahlak düzeyinin bozulduğunu iddia eden İbrahim Ş., “Herkesin çocuğu var kimsenin çocuğu satılık değildir" dedi.

İbrahim Ş., Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel’in çabaları sonucu ikna edilerek araç üzerinden indirildi.

Erzurum'da bir kişi kentin bazı bölgelerinde cinsel istismarlara şahit olduğunu ve kentin ahlak düzeyinin bozulduğunu iddia ederek adliye binası önüne çektiği kamyonetinin üzerine çıkıp eylem yaptı.

