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Adliyede sapık katip alârmı | Telefonunda etek altı görüntüler çıktı

İstanbul Adalet Sarayı'nda kadın avukatın etek altı fotoğrafını çekmeye çalışan kâtip hakkında mahkeme kararını verdi.

16 Mart 2021 Salı 20:23
Adliyede sapık katip alârmı | Telefonunda etek altı görüntüler çıktı

Adliyede sapık katip alârmı | Telefonunda etek altı görüntüler çıktı



İstanbul Adliye Sarayı sapık katip haberi ortalığı karıştırdı. Dava takibi için adliyeye gelen kadın avukatın etek altı fotoğrafını çekmeye çalışırken fark edilen mahkeme katibine hapis cezası verildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda kadın avukatın etek altı fotoğrafını çekmeye çalışan kâtip hakkında mahkeme kararını verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme yargılama kapsamında telefonundan farklı kadınlara ait etek altı fotoğrafları ortaya çıkan katibi 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

GEÇEN 16 EKİM'DE YAŞANDI

Olay, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 16 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. İddialara göre, avukat B.Ö. adliye içindeki bankamatikte işlem yaptığı sırada arkasında bekleyen S.M.S., cep telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Olayı gören bir kişi avukatın yanına giderek, "Arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti" dedi. Avukat, bunun üzerine adliye içindeki polis merkezine giderek şikâyetçi olmuştu.

"SUÇUNU İTİRAF EDİNCE TUTUKLANMIŞTI"

Adliye polisinin olaya ilişkin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin adliyede mahkeme kâtibi olarak görevli S.M.S. olduğu tespit edilmişti. Tespitin yapılmasının ardından gözaltına alınan kâtip S.M.S. savcılığa teslim edilmiş, şüpheli katip görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söyleyince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin önlenmesi bürosunca kâtip hakkında dava açılmış, hazırlanan iddianamede, avukatın etek altı görüntüsünü çekmek isteyen kâtibin genç kadına temas ettiği, yine avukatın etek altı görüntülerinin çekilerek, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği anlatılmıştı.

TELEFONUNDAN FARKLI KİŞİLERE AİT ETEK ALTI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada S.M.S'ye ait telefon incelemesi sonucu bilirkişi hazırladığı raporu mahkemeye sunmuş, raporda atılı suça konu fotoğraf veya video kaydına rastlanmadığı ifade edilirken, silinmiş dosyalardan 2 adet video kaydının bulunduğu, bu dosyalardan bir tanesinin kalem ofisinde, diğerinin duruşma salonu içinde çekilmiş olduğu ifade edilmişti. Telefondan çıkan kayıtlarda, iki kadına ait etek altı görüntüleri bulunurken, adliye koridorlarında iki kadının arkasından yürürken çekilen video kayıtlarına rastlandığı belirtilmişti.

2 YIL 6 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkemede üzerine atılı suçu işlediğini itiraf eden S.M.S., pişman olduğunu ifade ederken mağdur avukat kendisine yapılan eylemden dolayı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme yapılan yargılama sınunda mağdur avukata karşı üzerine atılı kişilerin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediği gerekçesiyle S.M.S.'y, 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
 

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