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Afet bölgesinde sahte doktor skandalı

Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'da, kendini doktor olarak tanıtan kişinin yurtta kalan selzedeleri muayene ettiği belirlendi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 12:12
Afet bölgesinde sahte doktor skandalı

Afet bölgesinde sahte doktor skandalı

Çok sayıda vatandaşımızın can verdiğı, kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği Bozturt ilçesinde selzedelerin barındığı yurtta sahte doktor skandalı.
Kastamonu'da, selzedelerin kaldığı yurda doktor olduğunu söyleyerek giren kişi yakalandı.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.

Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Antalya'dan bölgeye gelerek kendini doktor olarak tanıttığı iddia edilen D.Ç.Ö. (20), yurda girdi.

SERBEST BIRAKILDI

Rahatsızlığı olan bazı vatandaşları muayene eden D.Ç.Ö'nün, krem ve ağrı kesici gibi ilaçlar verdiği öne sürüldü.

Görevlilerin şüphelenmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan D.Ç.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
 

Son Güncelleme: 26.08.2021 22:26
Anahtar Kelimeler:
Sahte DoktorSkandalBozkurt
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