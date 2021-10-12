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Afgan uyruklu çete sınır dışı ediliyor

Avrupa ülkelerinde çok sayıda suça karışan ve Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan uyruklu çete liderleri polis tarafından ülke dışına çıkarılıyor.

12 Ekim 2021 Salı 21:51
Afgan uyruklu çete sınır dışı ediliyor


Afgan uyruklu çete sınır dışı ediliyor


Gece hayatında çok sayıda pahalı mekanda çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinde kullanan, gündüz ise kaldırımda namaz kılarken görüntüleriyle akıllarda yer edinen Afganistan kökenli suç örgütü liderlerine yönelik operasyonun ardından sınır dışı edileceği açıklandı. Çok sayıda AB ülkesinde gasp, yaralama, silah bulundurma gibi sabıkası bulunan Sanger Ahmedi ile yardımcılarının Türkiye'de nüfuz edinme çabası içinde olduğu ortaya çıktı.

Almanya’dan sınır dışı edilen ve İstanbul Bahçelievler’de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanan Afgan kökenli suç örgütü elebaşı ile adamları, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, Almanya’da 30’dan fazla suça karıştığı iddia edilen “Lions Cartel” adlı uyuşturucu çetesinin lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmedi ve 4 adamı, 9 Ekim Cumartesi günü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Polisi tarafından Bahçelievler’de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Söz konusu çeteye yön veren, Almanya’da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği ileri sürülen Sanger Ahmedi ve biri Türk 4 adamının polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden Türk kökenli O.M. adlı zanlı, adli makamlarca serbest bırakıldı. Çetenin lideri Sanger Ahmedi ile birlikte J.Y., S.V., M.A.D. ve H.S. adlı yabancı uyruklu 5 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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