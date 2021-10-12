Afgan uyruklu çete sınır dışı ediliyor
Gece hayatında çok sayıda pahalı mekanda çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinde kullanan, gündüz ise kaldırımda namaz kılarken görüntüleriyle akıllarda yer edinen Afganistan kökenli suç örgütü liderlerine yönelik operasyonun ardından sınır dışı edileceği açıklandı. Çok sayıda AB ülkesinde gasp, yaralama, silah bulundurma gibi sabıkası bulunan Sanger Ahmedi ile yardımcılarının Türkiye'de nüfuz edinme çabası içinde olduğu ortaya çıktı.
Almanya’dan sınır dışı edilen ve İstanbul Bahçelievler’de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanan Afgan kökenli suç örgütü elebaşı ile adamları, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Söz konusu çeteye yön veren, Almanya’da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği ileri sürülen Sanger Ahmedi ve biri Türk 4 adamının polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.
Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden Türk kökenli O.M. adlı zanlı, adli makamlarca serbest bırakıldı. Çetenin lideri Sanger Ahmedi ile birlikte J.Y., S.V., M.A.D. ve H.S. adlı yabancı uyruklu 5 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.