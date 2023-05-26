Afganlı sapığı mahalleli linç etmek istedi

İstanbul'da kaçak afgan kökenli bir şahıs, girdiği camiye ait kadınlar tuvaletinde kadınların gizli görüntülerini kaydederken suç üstü yakalandı.

Yandaş kanallar bu haberi giremiyor, halkını savunamıyor. İddialar doğru çıktı! Kadınlar tuvaletine girip anne ve kızını gizlice çeken erkek şahıs, Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelmiş.



"ÜLKEMDE SIĞINMACI İSTEMİYORUM" #OyumKemalKılıcdaroğluna #montajdeğildir pic.twitter.com/gJW5qBmTL9 — KABAC ???????????????? (@_K_TURK_) May 26, 2023

Güngören'de kadınlar tuvaletine girerek cep telefonuyla görüntü çektiği öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından yaka paça edildi.

Akıllara durgunluk veren olay dün akşam saatlerinde Haznedar'da bulunan bir caminin tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistanlı V.V. (27), tuvalete giren anne ve kızının arkasından içeri girdi. Bir süre sonra anne çığlık atarak dışarı çıktı. Cep telefonu ile tuvalet kabininin altından ve üstünden bakarak görüntü çektiği iddia edilen V.V., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Polise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kalabalığın içinden çıkardığı V.V'yi gözaltına aldı. Çevredekilerin tepkileri ve linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Birol Genç, "Kadın çığlıkla dışarı çıktı yanında çocuğu da vardı. Yardım istedi biz de girdik. O arada iki tane bekçi geçiyordu onlar müdahale etti. Daha sonra polis gelip aldı götürdü" dedi. Görgü tanığı Yusuf Keleş ise," Bir kadını telefona kaydediyor hem de kadınlar tuvaletine girerek" ifadesini kullandı. Gözaltına alınan V.V.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.