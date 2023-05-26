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Afganlı sapığı mahalleli linç etmek istedi

Girdiği caminin tuvaletinde kadınların gizli gizli görüntülerini kaydeden afgan kökenli sapığı mahalleli vatandaşlar linç etmye kalktı.

26 Mayıs 2023 Cuma 22:29
Afganlı sapığı mahalleli linç etmek istedi

Afganlı sapığı mahalleli linç etmek istedi

İstanbul'da kaçak afgan kökenli bir şahıs, girdiği camiye ait kadınlar tuvaletinde kadınların gizli görüntülerini kaydederken suç üstü yakalandı. 

Güngören'de kadınlar tuvaletine girerek cep telefonuyla görüntü çektiği öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından yaka paça edildi.

Akıllara durgunluk veren olay dün akşam saatlerinde Haznedar'da bulunan bir caminin tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistanlı V.V. (27), tuvalete giren anne ve kızının arkasından içeri girdi. Bir süre sonra anne çığlık atarak dışarı çıktı. Cep telefonu ile tuvalet kabininin altından ve  üstünden bakarak görüntü çektiği iddia edilen V.V., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Polise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kalabalığın içinden çıkardığı V.V'yi gözaltına aldı. Çevredekilerin tepkileri ve linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Birol Genç, "Kadın çığlıkla dışarı çıktı yanında çocuğu da vardı. Yardım istedi biz de girdik. O arada iki tane bekçi geçiyordu onlar müdahale etti. Daha sonra polis gelip aldı götürdü" dedi. Görgü tanığı Yusuf Keleş ise," Bir kadını telefona kaydediyor hem de kadınlar tuvaletine girerek" ifadesini kullandı. Gözaltına alınan V.V.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Son Güncelleme: 26.05.2023 23:35
Anahtar Kelimeler:
SapıkAfganlı Sapık
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