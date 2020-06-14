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Afla cezaevinden çıktı, yaşlı kadını rehin aldı gasp yaptı

Son af düzenlemesi ile cinayet suçundan yattağı cezaevinden salıverilen Aydın E. adlı şahıs 3 araba gasp etti. Bir yaşlı kadını rehin aldı 36 saat sonra yakalandı.

14 Haziran 2020 Pazar 16:25
Afla cezaevinden çıktı, yaşlı kadını rehin aldı gasp yaptı

Afla cezaevinden çıktı, yaşlı kadını rehin aldı gasp yaptı



Cinayet suçundan aldığı cezayı çekerken, son af düzenlemesi ile salıverilen maganda Muğla'da vatandaşlara dehşet yaşattı. 2 günde 3 araba gasp edip 3 kişiyi yaralayan Aydı E. adlı zanlı polisin düzenlediği operasyonda yaşanan kovalamacanın ardından güçlükle yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 gün boyunca terör estiren gaspçı polisi harekete geçirdi. 3 araba gasp edip, yaşlı bir kadını rehin alıp, 3 kişiyi yaralayan şahıs, 36 saatlik takip sonucunda çaldığı araçla kaçtığı Karabağlar Yaylası'nda kıstırıldı. Yaşanan kovalamacanın ardından Aydın E. kıskıvrak yakalandı. Aydın E.'nin infaz yasasından faydalanarak cinayet zanlısı olarak yattığı cezaevinden 21 Mayıs'ta tahliye olduğu ortaya çıktı

Gaspçı terörü, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi kavşağında başladı. Aydın E., Aydın Nazilli'den Muğla'ya gelmek için 400 TL'ye anlaştığı aracı kavşakta gasp etti. Aydın E.'nin boğazına bıçak dayayıp parası da gasp edilen sürücü jandarmaya şikâyette bulundu. Bunun üzerine gaspçı, Menteşe ilçesinde polis tarafından takibe alındı. Karabağlar Yaylası girişinde kullandığı ticari taksi ile 3 tütün işçisine çarpan ve kaza yapan Aydın E., yaya olarak yayla içine kaçtı.

36 SAAT SONRA YAYLA YOLUNDA KOVALAMACA

Karabağlar Yaylası'nda bir aracı da çalan şüpheli, aracı tarla içinde bırakarak izini kaybettirdi. İki gündür gelen ihbarları değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda ihbarı Polis Özel Harekat timleri ile değerlendirirken, havadan da drone ile Karabağlar Yaylası’nı taradı. 36 saatin ardından Muğla polisi, akşam saatlerinde tüm giriş ve çıkışları kapattığı Karabağlar Yaylası'nda bir aracın daha gasp edildiği ihbarını aldı. Cenk Baydur ve oğlu araçtan inerken araçtaki eşyaları indirdikleri sırada firari şüpheli anahtarı üzerinde olan aracı çalarak kaçmaya başladı. Polis ihbar sonrası şüphelinin kaçtığı yönde takibi sürdürürken, kovalamaca sonrası polis otosuna çarpması sonrası şüpheli yakalandı.

YAŞLI BİR KADINI REHİN ALMIŞ

Şüphelinin, son aracı çalmadan önce Ayşe Dedeoğlu isimli yaşlı kadının evine girdiği, burada karnının aç olduğunu söylediği, yaşlı kadının da polise arayacağını söylemesi üzerine ellerini ve ayaklarını bağladığı ortaya çıktı. Yemek yedikten sonra yaşlı kadının üzerindeki 600 TL parayı da gasp eden şüpheli buradan ayrıldıktan sonra son aracı gasp ettiği belirlendi.

Aydın E. yakalanmasının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi.
Aydın E.’nin bir cinayet nedeniyle 28 yıl hapis cezasının bulunduğu ve cezasını son Ceza İnfaz yasasından faydalanarak 21 Mayıs 2020 tarihinde Söke T Tipi Cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 14.06.2020 16:31
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