Afyon Bolvadin'de sabaha karşı yangın, 15 iş yeri kül oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 iş yeri kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı. Kaymakam Taner Bolat, can kaybı olmadığını belirtti

Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede, saat 05.00 sıralarında bir kasapta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Bunun üzerine Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin itfaiye ekiplerinden destek istendi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri, yangını haber alınca olay yerine geldi. Alevlerin sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

15 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında 15’e yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

4 SAATTE KONTROL ALTINDA

Bolvadin'de ahşap yapılardan oluşan iş yerlerinin olduğu bölgede 15 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın sırasında av malzemelerinin satıldığı bir dükkanda patlayan havai fişekler de kısa süreli paniğe neden oldu. Dükkandan saçılan havai fişekler, çevredeki bazı binaların pencerelerine isabet etti.

KAYMAKAM BOLAT: CAN KAYBI YOK

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını sürdürdüğü çarşıda Kaymakam Taner Bolat, yangının kontrol altına alındığını ve can kaybı olmadığını belirtti. Bolat, zarar tespit çalışmalarının yapıldığını ve esnafı mağdur etmeyeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Kayacan ise tescilli yapıları barındıran ve 100 yıllık ardıç ve çam ağaçların kullanıldığı ahşap yapıların bulunduğu alanın zarar gördüğünü belirtti.

Çarşıda alevlerin zarar vermediği dükkanlarda iş yeri sahipleri, eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



