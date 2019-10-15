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Afyon TEM Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

Aracında ölü olarak bulunan Afyon Terörle Şube Müdürü Arif Alpaslan'ın vefatı emniyet teşkilatını yasa boğdu. TEM Şube Müdürü Alpaslan'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Afyon TEM Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

Aracında ölü olarak bulunan Afyon Terörle Şube Müdürü Arif Alpaslan'ın vefatı emniyet teşkilatını yasa boğdu. TEM Şube Müdürü Alpaslan'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

15 Ekim 2019 Salı 14:13
Afyon TEM Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

Afyon TEM Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu


Afyon Emniyet Müdürlüğü'nde 5 yıldır Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Arif Alpaslan'ın aracında ölü bulunması polis teşkilatını şoke etti.. Eskişehir Seyitgazi yakınlarında bulunan Çatören Barajı kıyısında ölü olarak bulunan Arif Alpaslan 5 yıldır bu görevi sürdürüyordur. 


Afyon emniyet teşkilatını şoke eden ölüm. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu. Alpaslan'ın intihar mı ettiği, yoksa bir cinayete mi kurban gittiği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki Çatören Barajı'nda kendi aracında ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Arif Alpaslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Arif Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Alpaslan'ın intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 yıldır görev yapan, son 2 yıldır da TEM Şube Müdürlüğü görevini yürüten Arif Alpaslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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