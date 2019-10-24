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Ahlaksız adam, imam nikahlı eşini 'yeğenim' diyerek satmış

Evlilik vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran, Adana ve çevresinde fuhuş için adeta çete kuran Resul G. adlı 52 yaşında adamın yaptıkları pes dedirtti.

Ahlaksız adam, imam nikahlı eşini 'yeğenim' diyerek satmış

Evlilik vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran, Adana ve çevresinde fuhuş için adeta çete kuran Resul G. adlı 52 yaşında adamın yaptıkları pes dedirtti.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:56
Ahlaksız adam, imam nikahlı eşini 'yeğenim' diyerek satmış


Ahlaksız adam, imam nikahlı eşini yeğeni diyerek satmış


Polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasoynunda akıllara durgunluk veren ahlaksız ilişkiler ağı ortaya çıkarıldı. Adana'daki operasyonda yakalanan Resul G.'nin (52), dini nikanlı eşi Nazmiye G.'yi (32) yeğeni olarak tanıtarak yuva kurmak isteyenlerealtın ve ev eşyası aldırarak dolandırdığı ortaya çıktı. Çete lideri Ayfer K.'nin de polisin takibinden kurtulmak için telefola arayan müşterilerine 'kadın ayarladım' yerine 'mercimeği fırına verdim' şifresini kullandığı belirlendi. Adana ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan çete üyelerinden 20 kişi tutuklanarak cezaevlerine gönderildiği açıklandı.


TARLADA ÇALIŞAN İŞÇİLERE MİNİBÜSLE FUHUŞ SERVİSİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, 3 ay önce bir fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda da 18 Ekim günü Niğde ve Adana'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, 24'ü kadın 54 şüpheli gözaltına alındı. Çete liderinin Ayfer K., engelli Ahmet K.'nin Ceyhan ilçesi, engelli Tamer T.'nin de Kozan ilçesi sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Çetenin, 70 ile 100 lira arasında fuhuş yaptırdıkları kadınları, kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere araçla götürdükleri belirlendi.

DOLANDIRDIĞI KİŞİLER TELEVİZYONA ÇIKMIŞ

Edinilen bilgilere göre kadınlara lüks araba isimleri veren ve 17 yaşındaki bir kıza da fuhuş yaptırdığı tespit edilen çetenin, köy eğlencelerine kadın götürdüğü ortaya çıktı. Fuhşa zorlanan kadınların ise, kazançlarının yarısını alan Ayfer K.'ye (39) 'Manukyan' lakabı taktığı, Resul G.'nin dini nikahlı eşi Nazmiye G.'yi yeğeni olarak tanıtıp, evlilik için talip olanlardan altın ve eşya alıp, kaçtığı saptandı. Evlilik vaadiyle dolandırılan bazı mağdurların bir televizyon programına çıktıkları da belirlendi.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayfer K.'nin polise yakalanmamak için telefonda, müşterilere, kadınları ayarladım yerine 'mercimeği fırına verdim', pazarlamanın ardından da 'siz adresinizi verin, mercimekler yola çıktı' şifrelerini kullandığı belirlendi. Polisteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 2'si kadın 20 kişi tutuklandı, 6 şüpheli ev hapsine çarptırıldı. 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.
 

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Son Güncelleme: 24.10.2019 15:02
Anahtar Kelimeler:
AdanaFuhuşTarlada FuhuşManukyan
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