Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ahlaksız partiye giriş için 300 bin lira istemişler

İstanbul polisi, sık sık ihbar ve şikayet konusu haline gelen, kentin değişik bölgelerinde müstehcen partiler düzenleyen çete üyelerine operasyon düzenlerken ‘Fergio House’ adı verilen partilere giriş bedeli ortaya çıktı.

16 Ocak 2024 Salı 17:33
Ahlaksız partiye giriş için 300 bin lira istemişler







Ahlaksız partiye giriş için 300 bin lira istemişler

Türkiye onları Taksim İstiklal Caddesi'nde havaya dolar atarak tanıdı. Daha sonra sosyal medya hesaplarında lüks yalı ve villalarda düzenledikleri Fergio House' partileriyle ortaya çıkan grup üyeleri bugün gözaltına alındı.Taksim Meydanı'nda dolar dağıtarak dikkatleri üzerine çeken, sosyal medya hesaplarından ‘Fergio House’ adıyla cinsel içerikli yayın yapan ve özel malikânelerde parti düzenleyen 19 kişi, İstanbul polisinin düzenlediği Kafes-26 operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Grupla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İstanbul'da, ‘Fergio House’ adını verdikleri bir malikanede düzenlenen müstehcen partilerle gündeme gelen çete, İstanbul polisinin gerçekleştirdiği Kafes-26 operasyonuyla çökertildi.

Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli yayınlar ve özel malikânelerde düzenlenen partilerle tanınan 19 kişi, gözaltına alındı. Partiye katılım biletlerinin 30 ile 300 bin TL arasında satıldığı belirtildi.

Operasyonda, çok sayıda maske ele geçirildi ve swinger partileriyle bilinen gruba karşı gerçekleştirilen bu operasyonda ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay da yakalandı. Serhat Günay'ın uzman çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşiyle birlikte İstanbul'da bir mimarlık ofisi açtığı ortaya çıktı. Ancak, Ferhat Günay'ın üzerinde bulunan icra dosyaları nedeniyle şirketin, daha temiz bir sicile sahip olan Serhat Günay adına açıldığı belirtildi.


Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, evlerinde yapılan aramalarda müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modelde maske ile 13 fantezi elbisesi bulundu. Ferhat Günay'ın TikTok'ta paylaştığı videoda, kirası 130 bin lira olan boğaz manzaralı evi, kedileri için tuttuğunu iddia ettiği bilgisi de gündeme geldi. Operasyonda, geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart da ele geçirildi.

ONLYFANS PARTİSİ

Polis ekipleri, yılbaşında düzenlenmeyi planlayan "Günahlar Evi" adlı çeteye yönelik operasyon düzenleyerek, 8 ilde eş zamanlı olarak çete yöneticileri ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına aldı. Şikâyet dilekçesinde, Taksim İstiklal Caddesi'nde havaya dolar atan Onlyfans ekibinin bir villada uyuşturucu partisi düzenleyeceği ve biletlerin 30 bin ile 300 bin TL arasında satıldığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 16.01.2024 19:42
Anahtar Kelimeler:
Ahlaksız Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adliye koridorlarında şeriat sloganları atıldı
Adliye koridorlarında şeriat sloganları atıldı
12 ilde IŞİD operasyonu, 19 gözaltı
12 ilde IŞİD operasyonu, 19 gözaltı
Mersin Aydıncık'ta feci kaza 9 ölü var
Mersin Aydıncık'ta feci kaza 9 ölü var
Kadına kimyasal saldırıya 20 yıl hapis cezası
Kadına kimyasal saldırıya 20 yıl hapis cezası
Yurt genelinde silah operasyonu, 2 binden fazla gözaltı var
Yurt genelinde silah operasyonu, 2 binden fazla gözaltı var
Düğünde eski sevgili dehşeti can aldı
Düğünde eski sevgili dehşeti can aldı
İşçi konteynerinde yangın faciası, 3 can kaybı
İşçi konteynerinde yangın faciası, 3 can kaybı
Yılmaz Özdil “Nasuh Mahruki, Beşiktaş Belediye Başkanlığı İçin Hazır”
Yılmaz Özdil “Nasuh Mahruki, Beşiktaş Belediye Başkanlığı İçin Hazır”
Kahramanlar operasyonunda 113 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanlar operasyonunda 113 şüpheli gözaltına alındı
Seni MİT'e alacağız yalanıyla genç kızın hayatını kararttılar
Seni MİT'e alacağız yalanıyla genç kızın hayatını kararttılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim