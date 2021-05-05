Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ahlaksız turist Antalya'da baş belası kesildi

Antalya'da maske takmadığı için kendisini uyaran polise, yanındaki kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine taşkınlık çıkardı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:32
Ahlaksız turist Antalya'da baş belası kesildi

Ahlaksız turist Antalya'da baş belası kesildi


Antalya'da, maske takması konusunda kendisini uyaran polisin yanındaki kadın meslektaşını gösterip, "Beğendim, bana göndersene" deyince gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından serbest bırakılan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34),dün akşam saatlerinde maskesiz yakalandı. Maske takmasını isteyen polislere zorluk çıkaran Solovjovs, kelepçelenip maske takılarak polis merkezine götürüldü. Solovjovs'tan, 1'i kadın, 2 polis memuru şikayetçi oldu

Antalya'da Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde önceki gün sabah saatlerinde uygulama sırasında polisler, Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs´u (34) maske takması konusunda uyardı.

Solovjovs ise kendisine uyarıda bulunan polise, yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YAYIN DA YAPTI

Pasaport isteyen ekiplerle uzun süre tartışan Solovjovs, cep telefonunu çıkararak, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı, takviye ekiplerin gelmesiyle polis merkezine götürülüp, 'polise mukavemet', 'hakaret', 'cinsel taciz' ve 'maske takmamak suçlamasıyla hakkında işlem yapıldı.

SÖZLERİM YANLIŞ TERCÜME EDİLDİ DİYEREK KIVIRDI

Geceyi gözaltında geçirip dün sabah adliyeye sevk edilen Solovjovs, sözlerinin yanlış tercüme edildiğini öne sürdü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Soruşturmaya göre Solovjovs hakkında dava açılıp, açılmamasına karar verileceği öğrenildi.

CADDEDE MASKESİZ YAKALANDI

Dün akşam saatlerinde ise polis ekipleri, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı girişinde spor yapan Solovjovs'u maske takması konusunda uyardı. Ancak Solovjovs maske takmadı, kimlik ve pasaport ibrazında da bulunmadı, bağırıp hakaretler etmeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye takviye ekip istedi. Solovjovs, gelen ekiplere de zorluk çıkartınca kelepçelenip gözaltına alındı.


POLİS, İNGİLİZCE 'NEDEN ZORLUK ÇIKARDIĞINI' SORDU

Motosikletli yunus polisi, Dmitrijs Solovjovs kelepçelendikten sonra İngilizce, "Ben sana yardımcı olmak için buradayım. Neden zorluk çıkarıyorsun? Şimdi sana maske vereceğiz ve onu tak. Neden takmamak için direniyorsun?" dedi. Solovjovs ise spor yaptığını ve o yüzden takmadığını söyledi.


Polisin, "Burada bağırıyorsun ve evlerinde olan kişileri rahatsız ediyorsun, şimdi seni karakola götürecekler" sözleri üzerine Solovjovs, "Okey" diye cevap verdi.

1'İ KADIN 2 POLİS ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis ekipleri maske taktıkları Solovjovs'u, sağlık raporu alındıktan sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü. Uygulama görevindeki biri kadın 2 polis memurunun şikayetçi olduğu turiste, idari ve adli işlem uygulanacağı öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
TuristAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte ameliyat görüntüsüyle insan kaçakçılığı
Sahte ameliyat görüntüsüyle insan kaçakçılığı
Sahte BM Savcısı yakalandı | Sahtecilikte akıllara zarar ünvan
Sahte BM Savcısı yakalandı | Sahtecilikte akıllara zarar ünvan
Yarı çıplak maganda genç kızın yolunu kesti
Yarı çıplak maganda genç kızın yolunu kesti
Tramvay durağında intihar son anda önlendi
Tramvay durağında intihar son anda önlendi
Antalya'da turistten Türk kadın polise ahlaksız teklif
Antalya'da turistten Türk kadın polise ahlaksız teklif
Camide vatandaşlara biber gazlı müdahale
Camide vatandaşlara biber gazlı müdahale
Fenomen olmak için kız çocuklarına saldırdılar
Fenomen olmak için kız çocuklarına saldırdılar
Hayvan Çiftliği kumarhane olmuş | Sabri Abi köşesi yapmışlar
Hayvan Çiftliği kumarhane olmuş | Sabri Abi köşesi yapmışlar
Kafeye koronavirüs baskını | Balkondan atlayıp kaçtılar
Kafeye koronavirüs baskını | Balkondan atlayıp kaçtılar
Kripto paracılara 10 bin yıl hapis istendi
Kripto paracılara 10 bin yıl hapis istendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim