Ahmet Çalık'ın ölümü | Konyaspor yasta
Konyasporlu Ahmet Çalık Ankara yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölümü taraftarlar arasında üzüntüye neden olurken takım arkadaşlarını yasa boğdu.
Konya sporumuzun başarılı futbolcusu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.merhuma Allahtan rahmet ,Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.— Abdullah Başcı (@abdullahbasci) January 11, 2022
Başın sağolsun Konya’m. pic.twitter.com/kKpwUY9pkA
Ankara'daki kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.
Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.