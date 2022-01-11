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Ahmet Çalık'ın ölümü | Konyaspor yasta

İç Anadolu Bölgesi'nin Süper Lig temsilcisi Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 

11 Ocak 2022 Salı 11:01
Ahmet Çalık'ın ölümü | Konyaspor yasta

Ahmet Çalık'ın ölümü | Konyaspor yasta


Konyasporlu Ahmet Çalık Ankara yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölümü taraftarlar arasında üzüntüye neden olurken takım arkadaşlarını yasa boğdu.

İç Anadolu Bölgesi'nin Süper Lig temsilcisi Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 

Ankara'daki kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Son Güncelleme: 12.01.2022 04:19
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor
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