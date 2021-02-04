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Ahmetli'de 4 genç sırayla intihar etmiş | Kriminal rapor açıklandı 

Manisa Ahmetli'de 30 Ocak akşam saatlerinde silah seslerinin ardından bulunan 4 gencin cenazesi göz yaşları arasında toprağa verilirken ölüm nedenleriyle ilgili kriminal rapor açıklandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 21:40
Ahmetli'de 4 genç sırayla intihar etmiş | Kriminal rapor açıklandı 

Ahmetli'de 4 genç sırayla intihar etmiş | Kriminal rapor açıklandı 

Ahmetli'de meydana gelen korkunç olayda sır perdesi aralandı.Jandarma kriminal raporunda Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal'ın ise av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı


Manisa Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aradı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede bir birine yakın olarak bulunan 4 cesedin Ahmetli'de çok yakın lise arkadaşı gençlere ait olduğu belirlendi. 4 gencin peş peşe intihar ettiği jandarma kriminal raporu ile kesinleşirken, neden canlarına kıydığı sorusuna henüz cevap bulunamadı.

4 GENCİN YAN YANA CESEDİ BULUNMUŞTU

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu.

Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi.

RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ İNCELEMEYE ALINDI

Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu yerinden oynaması sonucu, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız bedenlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu. Tüfeğe jandarma incelenmek üzere el koyarken, 4 gencin otopsisi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı.

Jandarma olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinde bulunan av tüfeğinin gençlerden Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı babası Suat Zengin'e (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığını tespit edildi.

Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunan fişeklerin, Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e ait evde yapılan aramada ele geçirilen fişekler ile aynı olduğu da belirlendi.

MERT DALGIN, SURİYE'DE GÖREVLİ ASKER ÇIKTI

Başlarından vurularak hayatlarını kaybeden gençlerden Serkan Zangal (23),Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) ise ölmeden kısa süre önce çektikleri veda' videosu ortaya çıktı.

Boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, gençlerden Neşet Dalgın, "Dayım naber, nasılsın Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor.

Bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de, "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşuyor. Gençlerin videoda adını geçirdiği Mert'in Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın olduğu belirlendi. Suriye'de uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenilen Mert Dalgın'ın ağabeyi ile yakın arkadaş olduğu diğer gençlerin cenaze törenine katılmak için birliğinden izin alarak Alaşehir'e geldiği öğrenildi.

SIR PERDESİ ARALANDI

Soruşturmada ise av tüfeğini en son ateşleyen kişinin Serkan Zangal olduğu saptandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor da, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

Soruşturmayı yürüyen başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal'ın av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

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Ahmetli ölümCinayetManisa4 Gencin ölümü
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