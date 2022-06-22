Ahsen TV muhabirine Eminönün'de tekme tokat saldırı
Sokak röportajlarında provakatif sorular yönelterek vatandaşları zaman zaman kışkırtan AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'nde tekme tokat darbedildi.
Eminönü Meydanı’nda "sokak röportajı" yapan Yapraklıoğlu, tartışmaya girdiği kişiler tarafından darbedildi. Yapraklıoğlu'nun kavga sırasında kıyafetleri parçalandı.
Olay anlarına ilişkin görüntüler kameraya yansıdı.
Özellikle dini konularda provokatif "sorular" yöneltmesiyle bilinen Bülent Yapraklıoğlu, daha önce de yurttaşlarla karşı karşıya gelmiş ve darbedilmişti.