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Aile hekimine saldırı | İstediği ilacı yazmayınca çıldırdı

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Kayseri'de bir maganda kendisine istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı. 

12 Kasım 2021 Cuma 21:43
Aile hekimine saldırı | İstediği ilacı yazmayınca çıldırdı

Aile hekimine saldırı | İstediği ilacı yazmayınca çıldırdı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları bitmek bilmiyor. Kayseri'de Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan bir aile hekimi, bir kişi tarafından odasında darbedildi. Saldırganın, odanın kapısına tekme atarak içeri girmesi ve doktoru darbetmesi güvenlik kameralarına yansıdı

Son dönemde birçok fedakarlıkla pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının hak etmediği davranışlara maruz kaldığını ifade eden Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Edinilen bilgilere göre Ünal açıklamasında, "Maalesef yaklaşık 20 aydır ailesinden, eşinden, çocuğundan, annesinden, babasından uzaklaşıp kendi canlarını hiçe sayarak Covid-19 ile savaşan sağlık çalışanları bugün Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde darbedildi" ifadelerini kullandı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Ünal, şöyle devam etti: "Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Celal Naci Gökçınar hocamıza istemediğimiz, sağlık çalışanlarına layık olmayan bir darp olayı meydana geldi. Kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir maganda Celal Naci hocamızı odasında görevi başında darbetmiştir. Darp sonucu hocamızın çenesinde çeşitli morluklar, dişinde kanamalar meydana gelmiştir. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu vicdansızlığa bir son verilsin. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz sağlık çalışanlarına şiddette tutuklu yargılanmalar lütfen devam etsin" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan H.Ö.'nün Aile Hekimi Gökçınar'ın odasına kapıya tekme atarak girmesi ve sonrasında Gökçınar'ı darp etmesi güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, orada bulunanların saldırgan şahsa müdahale etmesi de yer aldı.

Son Güncelleme: 12.11.2021 22:40
Anahtar Kelimeler:
KayseriDoktora Saldırı
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