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Aile katliamı | Annesini babasını kardeşlerini öldürdü

Annesini, babasını ve iki kardeşini dün gece öldüren zanlı bugün akşam saatlerinde yakalandı. Korkunç cinayet bugün öğleden sonra ortaya çıktı.

Aile katliamı | Annesini babasını kardeşlerini öldürdü

Annesini, babasını ve iki kardeşini dün gece öldüren zanlı bugün akşam saatlerinde yakalandı. Korkunç cinayet bugün öğleden sonra ortaya çıktı.

20 Eylül 2019 Cuma 20:28
Aile katliamı | Annesini babasını kardeşlerini öldürdü

Aile katliamı | Annesini babasını kardeşlerini öldürdü

İstanbul Arnavutköy aile katliamıyla sarsıldı. 24 yaşındaki bir genç iki kardeşi ile birlikte annesi ve babasını vahşice öldürerek kaçtı. Bıçakla işlenen korkunç cinayet, gündüz komşularının şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı. Polis katil zanlısı Veysel Aydın'ı akşam saatlerinde yakaladı.

Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi ile birlikte üvey babası Kadir Açıkalın (45),kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü.


Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cansız bedenleri ile karşılaştı. 

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olaydan sonra güvenlik birimlerinin yaptığı operasyon neticesinde cinayet zanlısı akşam saatlerinde yakalandı...

Anahtar Kelimeler:
Aile KatliamıArnavutköyCinayet
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