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Aile katliamı intihar çıktı | Yanmış bilgisayarda notlar bulundu

Ankara Keçiören'de yaşanan aile katliamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı, Hasret Öztürk ve Mustafa Öztürk ile iki çocuğu Yozgat'ta toprağa verildi.

14 Mayıs 2024 Salı 18:03
Aile katliamı intihar çıktı | Yanmış bilgisayarda notlar bulundu






Aile katliamı intihar çıktı | Yanmış bilgisayarda notlar bulundu

Ankara'da, komiser yardımcısı 33 yaşındaki Veysel Öztürk, dün, izinli olarak geldiği evinde, aynı yaştaki eşi Hasret Öztürk ile çocukları 13 yaşındaki Mustafa Öztürk ve 15 yaşındaki Nisa Nur Öztürk'ü öldürdükten sonra hayatına son vermişti. Aile katliamının ardından Veysel Öztürk'ün yazdığı değerlendirilen intihar notu ve yürek yakan detaylar ortaya çıktı.


Ankara'de meyana gelen korkun olay, Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta dün sabah saatlerinde ortaya çıktı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk (33), izinli olarak Ankara'daki evine geldi.

Öztürk, bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Öztürk, beylik tabancasıyla eşine ve 2 çocuğuna ateş ettikten sonra aynı silahla kendini de vurdu.

Komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Veysel Öztürk, eşi Hasret (33) ve oğlu Mustafa Öztürk'ün (13) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, evde inceleme yaparken, yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.


Olay yeri inceleme ekibinin evde yaptığı inceleme tamamlandı. Komiser Yardımcısı Veysel Öztürk, hastanede memur olarak çalışan eşi Hasret Öztürk ve oğlu Mustafa Öztürk'ün cesetleri, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kızı Nisa Nur Öztürk'ün (15) ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son veren Veysel Öztürk'ün, geçen yıl temmuz ayında Özel Harekat Daire Başkanlığından Hatay Özel Harekat Şube Müdürlüğüne tayin edildiği, Mart 2024'te de Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Silah Patlayıcılar Büro Amirliğine atandığı öğrenildi.

YANMIŞ BİLGİSAYAR VE İNTİHAR NOTU

Evde yapılan incelemede Veysel Öztürk'e ait laptop yanmış halde bulundu. Ayrıca Öztürk'ün yazdığı değerlendirilen intihar notu da bulundu. Öztürk'ün, notta yaşadığı ekonomik sorunları yazdığı belirtildi. Laptop ve not, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Öztürk çiftinin yan apartmanda oturan komşusu Gülşen Akdemir, "Eşiyle arasında boşanma aşamasında olduğunu duyduk. Silahına da susturucu takmış. Kendilerini tanırdık. Burada 10 senedir komşumuzdu. Daha önce hiç kavgalarını görmemiştik" dedi.

Cenazeler Yozgat'ta gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AnkaraKeçiörenİntihar
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