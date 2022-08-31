Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AK Gençlik, karakol bastı, polis memuruna saldırdı

Ak Parti gençlik kolları üyesi bir grubun Kayseri Tomarza'da karakol bastığı iddiası tepkilere neden oldu.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:30
AK Gençlik, karakol bastı, polis memuruna saldırdı

AK Gençlik, karakol bastı, polis memuruna saldırdı

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün AKP İlçe Gençlik Kolları tarafından basıldığı ve karakolda görevli bir polisin darbedilerek burnunun kırıldığı öne sürüldü.

Skandal iddiayı ilk olarak 15 Temmuz Gazisi Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz duyurdu. Eryılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün memleketim Kayserinin Tomarza ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı bir kendini bilmez ve yanındakiler tarafından basılmış ve polis memuru F.Ç’nin burnu kırılmış" dedi.


Eryılmaz, açıklamasının devamında "Buradan tüm siyasileri ve sorumlu bürokratları uyarıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Karakol basanın hükmü PKK teröristleri ile aynıdır. Poliste kimsenin şamar oğlanı değildir. 

1-  Kimse eşkiyalara sahip çıkmaya kalkmasın.

2- Kimse yaralı polis memuruna şikayetini geri alması için baskı yapmasın.

3- Eşkiyalar cezalandırılsın.

Olayın takipçisiyim…"

Anahtar Kelimeler:
AK GençlikTomarzaKayseriBaskın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünsal Ban neden Yunanistan'a kaçıyordu?
Ünsal Ban neden Yunanistan'a kaçıyordu?
Thodex’in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
Thodex’in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
Esenler TEM'de feci kaza, 5 vatandaş hayatını kaybetti
Esenler TEM'de feci kaza, 5 vatandaş hayatını kaybetti
Şırnak İdil'de aile faciası yaşandı; bir baba eşini ve üç kızını katletti
Şırnak İdil'de aile faciası yaşandı; bir baba eşini ve üç kızını katletti
İzel Bardavit'in ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
İzel Bardavit'in ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
Magandalar İETT şoförünü bıktırdı, istifa etti
Magandalar İETT şoförünü bıktırdı, istifa etti
Vurgunun boyutları bilinmiyor | SGK'da yolsuzluk skandalı
Vurgunun boyutları bilinmiyor | SGK'da yolsuzluk skandalı
Şort giyen kıza laf atan magandaya tepki yağdı
Şort giyen kıza laf atan magandaya tepki yağdı
Mardin'de katliam gibi kaza | 19 ölü, çok sayıda yaralı var
Mardin'de katliam gibi kaza | 19 ölü, çok sayıda yaralı var
Kayseri'de 'Halay başı kavgası' çıktı, polisler yaralandı
Kayseri'de 'Halay başı kavgası' çıktı, polisler yaralandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim