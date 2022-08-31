AK Gençlik, karakol bastı, polis memuruna saldırdı

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün AKP İlçe Gençlik Kolları tarafından basıldığı ve karakolda görevli bir polisin darbedilerek burnunun kırıldığı öne sürüldü.

Skandal iddiayı ilk olarak 15 Temmuz Gazisi Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz duyurdu. Eryılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün memleketim Kayserinin Tomarza ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı bir kendini bilmez ve yanındakiler tarafından basılmış ve polis memuru F.Ç’nin burnu kırılmış" dedi.



Eryılmaz, açıklamasının devamında "Buradan tüm siyasileri ve sorumlu bürokratları uyarıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Karakol basanın hükmü PKK teröristleri ile aynıdır. Poliste kimsenin şamar oğlanı değildir.

1- Kimse eşkiyalara sahip çıkmaya kalkmasın.

2- Kimse yaralı polis memuruna şikayetini geri alması için baskı yapmasın.

3- Eşkiyalar cezalandırılsın.

Olayın takipçisiyim…"