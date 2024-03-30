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Akaryakıt tankerinden 2'i ölü 52 Afgan kaçak çıktı

Türkiye'ye yönelik kaçak Afgan akını sürüyor. Gaziantep'te, bir akaryakıt tankerinde 2'si ölü 52 kaçak göçmen çıktı.

30 Mart 2024 Cumartesi 20:06
Akaryakıt tankerinden 2'i ölü 52 Afgan kaçak çıktı






Akaryakıt tankerinden 2'i ölü 52 Afgan kaçak çıktı


Türkiye, yurt içinde ülkeye kaçak olarak giren yabancıları sınırdışı etmek için güvenlik güçlerinin mücadelesi devam ederken, Doğu ve Güneydoğu sınırlarından kaçak girişler devam ediyor. Gaziantep'te, akaryakıt tankerine gizlenmiş şekilde taşınan Afgan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 2'sinin havasızlıktan yaşamını yitirdiği belirlenirken, 7'si ise hastaneye kaldırıldı.

​Nizip- Gaziantep otoyolunda, kontrol noktasında görevli polis ekipleri, öğleden sonra, sürücüsü açıklanmayan 31 B 6316 plakalı akaryakıt tankerini durdurdu.

Ekipler, arama yaptığı tankere gizlenmiş Afgan uyruklu göçmenlere rastladı. Ekipler, tankerde havasız kaldığı belirlenen göçmenleri tankerden çıkardı. Ekiplerin yaptığı kontrolde tankerden çıkarılan 52 kaçak göçmenden 2'sinin öldüğü belirlendi. Havasızlıktan dolayı nefes almakta zorlanan 7 göçmen ise kentteki çeşitli hastanelere gönderildi.

43 kaçak göçmen ise işlemleri yapılmak üzere Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis, aralarında tanker sürücüsünün de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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