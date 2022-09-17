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Aköz ailesi trafik canavarı kurbanı oldu

Antalya Korkuteli'nde meydana gelen TIR kazasında hayatını kaybeden 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi. Kazada Aköz ailesi yakınları göz yaşı döktü.

17 Eylül 2022 Cumartesi 20:01
Aköz ailesi trafik canavarı kurbanı oldu

Aköz ailesi trafik canavarı kurbanı oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişi, memleketleri Kütahya’da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Akşemsettin Camisi’nde cenaze namazı kılınırken, ailenin yakınları, gözyaşı döktü.

Bir aileyi yok eden kaza, 16 Eylül Cuma günü Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana geldi. Alper A.'nın (72) kullandığı TIR ile karşı yönden gelen Serdar Aköz (45) yönetimindeki 43 NN 283 plakalı otomobil çarpıştı.


AKÖZ AİLESİ KURTARILAMADI

Kazada Serdar Aköz (45) ve eşi Özlem Aköz (41) ile birlikte çocukları Saime Aköz (22) ve Nevzat Orçun Aköz (16) hayatını kaybetti. Hastane morgundan yakınlarınca alınan aile fertlerinin cenazeleri, memleketleri Kütahya’ya getirildi.

Serdar- Özlem Aköz çifti ile çocukları Saime ve Nevzat Orçun Aköz, kılınan namaz sonrası Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAntalyaKorkuteliKütahya
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