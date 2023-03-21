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AKP'li anketçi kızdı, bağırdı, çağırdı canlı yayını terk etti

AKP'ye yakınlığı ile bilinen anket şirketi sahibi Hilmi Daşdemir, canlı yayında öfkelenince ne yapacağını şaşırdı. Gazeteci Kübra Par'ın uyarılarına aldırış etmeyen Daşdemir yayını yarıda bıraktı

21 Mart 2023 Salı 08:37
AKP'li anketçi kızdı, bağırdı, çağırdı canlı yayını terk etti

AKP'li anketçi kızdı, bağırdı, çağırdı canlı yayını terk etti



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yarış iktidar yanlısı anketçileri zor durumda bıraktı. Kamuoyu araştırmalarını tarafsız yorumlamak, şirketinin son verilerine açıklamak yerine provakatif ifadeler kullanan Optimar'ın sahibi Daşdemir katıldığı canlı yayında zor durumda kaldı

Habertürk'te stüdyoda gergin anlar: İktidara yakın araştırma şirketinin sahibi Daşdemir yayını terk etti
Habertürk TV ekranlarında yayımlanan Açık ve Net programında “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” diyen Hilmi Daşdemir, Kübra Par’ın müdahalesi ardından canlı yayını terk etti.

HaberTürk TV ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti konuşuldu. 


İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu PKK'nin de adayı olmakla itham etti.

Konuşması sırasında çokça CHP'li Sarı ile karşılıklı atışmalar yaşandı. "O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır" diyen Hilmi Daşdemir'e Kübra Par müdahale etti. 

KÜBRA PAR'DAN 4 UYARI

Üst üste 4 kez "Hilmi bey sakin" diyen Par, "Hilmi bey müdahale edeceğim. Sakin olup sessiz olup lütfen müdahalemi dinleyin. Bakın Türkiye'nin HDP'nin PKK ile ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz düşünce özgürlüğüdür. Bunu sonuna kadar dile getirmeniz için alan açıyorum" ifadelerini kullandı. 

Daşdemir'in sürekli sözünü kesmesine sinirlenen Kübra Par "Hilmi bey lütfen beni dinler misiniz! Lütfen ya, en azından asgari nezaket bekliyorum sizden" dedi. 

Daha sonra kulaklığını çıkaran Daşdemir,  "Hadi güle güle"  diyerek canlı yayını terk etti.

Son Güncelleme: 21.03.2023 09:10
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Anketci
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