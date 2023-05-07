AKP'li Birinci'den 'Anladığı dilden konuşun' talimatı



Türkiye seçime giderken, kaybetme korkusu AKP'li yöneticileri çılgına çeviriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yayınladığı mesajda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nan, Erzurumlu'lara provakatör dediğini yalanını ortaya atarken, AKP'li bir başka yönetici ise muhalefeti açıkça hedef gösterdi.

Şuna bak, Vali ile konuşmasına bak... Bakmayın böyle milletin içinde afra tafrasına, bunu iyi tanırım, höt desen tırsar. Bununla muhatap olmak zorunda kalan bürokrat arkadaşlarımıza tavsiyem, bu terbiye sınırını aşarsa, anladığı dilden konuşun. pic.twitter.com/ZcgvjP2ke8 — Mücahit Birinci (@birincimucahit) May 7, 2023

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Erzurum'da uğradığı saldırı sırasında güvenlik önlemi almadıkları gerekçesiyle yetkililere tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Anladığı dilden konuşun" emri verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da düzenlenen taşlı saldırı sonrasında yetkililere güvenlik açığı nedeniyle tepki gösterdi. İmamoğlu'nun duruma sitem ettiği anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise "Şuna bak, Vali ile konuşmasına bak... Bakmayın böyle milletin içinde afra tafrasına, bunu iyi tanırım, höt desen tırsar. Bununla muhatap olmak zorunda kalan bürokrat arkadaşlarımıza tavsiyem, bu terbiye sınırını aşarsa, anladığı dilden konuşun." ifadelerini kullandı.