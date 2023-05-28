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AKP'li grup, sandık başında polise saldırdı

Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. Sandık başında güvenliği sağlayan polis memurları önlemleri artırırken tatsız olaylar da yaşandı.

28 Mayıs 2023 Pazar 18:39

AKP'li grup, sandık başında polise saldırdı


Seçimler öncesi halkı kışkırtan açıklamalardan çekinmeyen bazı AKP'liler, sandık başında saldırgan tutumdan bir türlü vaz geçmedi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ali Hasan Coşkun Meslek Lisesi’nde görev yapan bir polis AKP'li bir grubun saldırısına uğradı. Saldıran grubun içerisinde AKP milletvekili Murat Alparslan da bulunurken o görüntüleri paylaşan İYİ Partili Lütfü Türkkan "Eğer Ak Partili isen polisi darp edebilirsin, hakaret edebilirsin. Soylu döneminde bunlar alışılagelmiş manzaralar" dedi.

Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına giderken Ankara'da skandal görüntüler kaydedildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ali Hasan Coşkun Meslek Lisesi’nde görev yapan bir polis AKP'li bir grubun saldırısına uğradı.

AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan'ın da aralarında bulunduğu grubun, polis memuruna yönelik saldırı ve hakaret anına ilişkin görüntüler, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından paylaşıldı.

"SOYLU DÖNEMİNDE BUNLAR ALIŞILAGELMİŞ MANZARALAR"

Türkkan, paylaştığı saldırı anına ilişkin görüntülerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bu görüntüler bugün Ankara/Çankaya Ali Hasan Coşkun Meslek Lisesi’nden. Eğer Ak Partili isen polisi darp edebilirsin, hakaret edebilirsin. Soylu döneminde bunlar alışılagelmiş manzaralar. Bir çok idealist polis müdürü, S. Soylu’nun mesleklerine yaptığı tahribat ve saygınlıklarının kalmadığı gerekçesi ile emeklilik dilekçelerini verecek."
 

Son Güncelleme: 28.05.2023 18:56
Anahtar Kelimeler:
AkpSaldırıAnkaraçankaya
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