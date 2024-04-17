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AKP'li vekili şikayet eden vatandaşa ceza yağdı

AK Partili Meliha Akyol'un lüks aracın park yasağı kuralını ihlal etmesine tepki gösteren ve polise haber veren vatandaşa, Yalova Polisi gününü dar etti.

17 Nisan 2024 Çarşamba 15:39
AKP'li vekili şikayet eden vatandaşa ceza yağdı






AKP'li vekili şikayet eden vatandaşa ceza yağdı


Yerel seçim hezimetinin ardından AK Parti Genel Merkezi yenilginin nedenlerini araştırırken, kibir ve gurur abidesi vekillerin vatandaşı çileden çıkaran umursamazlıklarına her gün yenisi ekleniyor. Yalovada park yasağını ihlal eden milletvekilini polise ihbar eden bir vatandaşa ceza yağarken, AKP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Erdoğan vekillere halkla daha sıkı diyalog kurmaları tavsiyesinde bulunuyordu. Kanunların, kuralların güçlüden yana uygulandığının belgeselini çeken vatanaş KVKK ihlali gerekçesiyle 1 yıl 1 ay hapis cezası ile 17 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Yalova'da yaşayan Recep Adıgüzel, AKP Milletvekili Meliha Akyol'a ait lüks otomobilin park yasağını ihlal etmesi üzerine polisi arayarak şikayetçi oldu.

Fatih Caddesi'nde 21 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda Adıgüzel 1 saat 45 dakika boyunca canlı yayın yaptı.

Yayında, "Geçtiğimiz cumartesi günü tam burada köprüde, bir esnaf arkadaşımıza 10 bin lira ceza kesildi. Ceza yazan polis, 'Kanunlar herkese eşittir' dedi. Bugün de vekilin arabası burada duruyor. Adaletin herkese eşit işlemesi lazım. 1.5 saattir bekliyorum bir tane trafik polisi gelip de ceza yazamadı. 20 kişi aradı bir tane trafik polisi getirtemedik. Adaleti bekliyorum. Eşitlik ise herkese eşitlik" demişti.


CANLI YAYIN SONRASI CEZA ALDILAR

Berkant Fitoz ve Recep Adıgüzel hakkında açılan davada mahkeme, polis memurlarının aralarındaki konuşmayı kaydettikleri gereçekçesiyle, "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay ve 17 bin 900 TL'lik vekalet ücretinin kendilerinden tahsiline karar verdi.

Recep Adıgüzel, karara itiraz edeceklerini, adalet beklerken ceza aldıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
AkpCezaYalovaYalova Milletvekili
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